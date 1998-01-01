Как продается зимняя Андорра?

Зимняя Андорра, очень востребованная среди отечественных горнолыжников в начале «нулевых», к концу десятилетия, на фоне роста популярности альпийских направлений, заметно сдала свои позиции. Нынешний же всплеск интереса к относительно бюджетным турам на склоны горного княжества эксперты связывают с улучшением местной туристической инфраструктуры и финансовым кризисом, заставившим поклонников зимнего отдыха задуматься об экономии.

Опрошенные нами туроператоры подтверждают эту тенденцию, говоря о хорошем спросе на поездки в Андорру в нынешнем сезоне.

Так, Ольга Сидорова, директор офиса индивидуальных туров компании «Время-тур», охарактеризовала нынешние продажи туров в Андорру, как «активные»: «Новый год мы отработали отлично, результаты нас порадовали, но, к сожалению, мы сталкивались с проблемами подтверждения отелей, поскольку в этом году заметно вырос европейский рынок.

Текущие продажи также идут активно, на февраль, традиционно востребованное время у горнолыжников, даже ставят дополнительные рейсы, продажи практически закрыты, неплохо продается и март. В целом объемы по Андорре уже превысили наши ожидания».

По словам эксперта, «Популярность Андорры объясняется ее экономичностью при высокой технической подготовке трасс, иногда превосходящих альпийские. Качество катания здесь практически не зависит от погодных условий, тем более сейчас, выпало огромное количество снега, котоый обеспечит прекрасное катание вплоть до начала апреля.

Многие туристы в период кризиса вернулись с альпийских курортов в Андорру, ведь соотношение цена – качество здесь наилучшее. Этот регион предпочитает молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры. И еще не забывайте про горнолыжное братство - кто-то приехал в Андорру, понял все ее достоинства и пригласил своих друзей».

Елена Ермакова, директор европейского департамента компании «Русский Экспресс», также оценивает продажи, как позитивные: «Направление пользуется повышенным спросом, новогодние продажи нас порадовали, они превысили показатели прошлого года, большой спрос и на туры с вылетом в конце февраля.

Чтобы обеспечить спрос, мы увеличили свои объемы. Прогнозы у нас самые что ни на есть позитивные, в этом году по многим европейским направлениям наблюдается рост и хорошая глубина».

«Андорра, вместе с курортами Австрии, Италии, Швейцарии и Франции - в списке самых популярных горнолыжных направлений у наших туристов этой зимой. Андорра очень интересна для истинных любителей горнолыжного отдыха и, несмотря на то, что расположена она южнее Альп, предоставляет прекрасные возможности для гарантированного катания, а также отличного апре-ски, включающего и посещение термальных комплексов, и шопинг, и великолепные дискотеки, и прочие вечерние развлечения.

Кроме того, в Андорре строятся новые современные отели и подъемники, зона катания становится интереснее. А возможность совместить катание с посещением испанской архитектурной жемчужины – Барселоны, а также цены, явно меньшие, чем в Австрии и Италии, для многих являются теми преимуществами, которые перетягивают чашу весов в пользу Андорры», - отметила, в свою очередь, Екатерина Каменева, руководитель отдела Европы туроператора BSI group.

Довольна продажами и Людмила Озик, руководитель направления Андорра компании «Ванд». По словам эксперта, «Текущие объемы и объемы нового года приятно отличаются от прошлогодних, туристы активно бронируют Андорру. Средняя глубина бронирования туров - два месяца, востребованы отели, расположенные непосредственно в зоне катания».

«Новый год на андоррском направлении был продан хорошо, в соответствии с планом продаж. На на данный момент глубина продаж также хорошая, и мы даже превосходим свои плановые показатели, можно сказать, что в сравнение с прошлым годом есть рост порядка 10%, увеличилась глубина продаж.

Надеемся на дальнейшие хорошие продажи в феврале-марте. К тому же по Андорре у нас есть ряд специальных акций и подарков для туристов», - заключила Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора «TUI Россия».

/TOURBUS.RU