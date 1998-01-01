Новости Наших туристов просят не посещать Гамбию Наши эксперты комментируют рекомендацию посольства России в Гамбии не посещать эту страну на фоне нестабильной политической обстановки и введения режима чрезвычайного положения

Посольство России в Республике Сенегал и Гамбии рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Гамбию, - сообщается на сайте посольства. "В связи с обострением обстановки в Гамбии и отсутствием гарантий безопасности, посольство РФ в Республике Сенегал и по совместительству в Исламской Республике Гамбии рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в эту страну", — говорится в сообщении. Напомним, что это государство находится «внутри» Сенегала и имеет форму полосы длиной около 400 км и шириной до 28 км, простирающейся по обе стороны реки Гамбия. Населения страны – всего 1,7 млн человек. На первом месте среди туристических возможностей страны стоит, по официальной информации, активный отдых, рыбалка, наблюдение за птицами, трекинг, путешествия, все виды речного отдыха, этнографический туризм. Гамбия также предлагает пляжный отдых на побережье Атлантического океана. В стране есть и памятники, охраняемые ЮНЕСКО – каменные круги в Сенегамбии и остров Джеймс. В минувшем году Министерство туризма Гамбии открыло в Москве национальный офис и планировало довести количество россиян, посещающих страну, до тысячи в год (сейчас это лишь несколько десятков). Между тем, на днях президент Гамбии Яйя Джамме отказался признавать результаты выборов, которые он проиграл в начале декабря. В эфире государственного телевидения он заявил, что процесс голосования прошел с "серьезными нарушениями" и призвал к новому голосованию. Как стало известно сегодня, г-н Джамме объявил чрезвычайное положение в стране сроком на 90 дней. На этом фоне сегодня стало известно, что британский туроператор Thomas Cook вывез из Гамбии около тысячи британских туристов из-за чрезвычайного положения в стране. По информации пресс-службы компании, она действует согласно плану на случай непредвиденных обстоятельств: организованы дополнительные рейсы из столицы Банжула в среду, чтобы вернуть в Великобританию 985 клиентов, отправившихся в Гамбию по пакетным турам. Кроме того, в пресс-службе Thomas Cook сообщили, что около 2,5 тыс. клиентов купили только билеты в Гамбию, сейчас компания связывается с ними, чтобы предложить вернуться в Великобританию ближайшим рейсом. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила "Интерфаксу», что в Гамбии вряд ли могут оказаться организованные российские туристы, так как туроператоры не предлагают это направление. "Гамбия вообще мало известна российскому туристу. По оценкам операторов, ежегодный турпоток в эту западноафриканскую страну из России не превышает сотни человек, причем более половины – самостоятельные путешественники. Виза для россиян сроком на 56 дней оформляется по прибытии в аэропорт гамбийской столицы Банжул, ее стоимость - $35. Сдерживающий фактор для увеличения турпотока из России – отсутствие прямых рейсов и непростая эпидемиологическая ситуация", — отметила Ирина Тюрина. Как рассказал нашему порталу недавно побывавший в Гамбии обозреватель портала «Вести.Туризм» Константин Исааков, «власти Гамбии очень хотели бы видеть у себя российских туристов и стараются активно продвигать свое туристическое направление в России, организовывая, в частности, фам-трипы для операторов и пресс-туры для журналистов. Они, в частности, надеются на наших туристов, предпочитающих «лакшери-отдых». Но увы, для этого в Гамбии есть очень мало ресурсов – здесь не очень представляют, как нужно принимать туристов, нет хороших отелей и ресторанов, слабо развита система столь интересных туристам сафари-парков, а авиаперелет из Европы – долгий и дорогой. Что же касается населения страны, то оно, конечно, очень добродушное и гостеприимное, но абсолютно нищее». «Гамбия не представляет туристического интереса для российского рынка, не является серьезным продуктом. Западная Африка еще вчера страдала от Эболы, а сегодня хочет привлекать тысячу российских туристов? Даже Кения и Танзания, имеющие большие перспективы на российском рынке, привлекают не так много туристов, как хотелось бы, а что же говорить о Гамбии? Думаю, что в ближайшие годы ситуация с турпотоком в Гамбию не изменится и останется на том же минимальном уровне, как сейчас», - рассказал нам эксперт, пожелавший остаться неназванным. Василий Лебедев, генеральный директор компании «Открытие», придерживается аналогичного мнения: «Гамбию редко посещают российские туристы, речь идет о считаных единицах. Даже турпоток в, казалось бы, известную Гвинею находится на уровне 10-15 человек в год. О каком тысячном потоке туристов в Гамбию может идти речь?» /TOURBUS.RU



Теги: Гамбия, Западная Африка, Выездной туризм, Экзотика, Сафари-туры Назад к списку новостей

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