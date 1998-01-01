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World Tourism Forum впервые пройдет в России

28 января в Москве состоится саммит World Tourism Forum, в котором примут участие министры иностранных дел России и Турции, а также более тысячи профессионалов туризма

World Tourism Forum (Всемирный туристический форум) был основан в 2014 году и базируется в Стамбуле. Философия Всемирного туристического форума основывается на двух основных понятиях: мир и сотрудничество.

Региональные встречи форума проходят четыре раза в год на крупнейших площадках по всему миру под эгидой президента Республики Турции. Следующие после российского саммиты состоятся в США, Великобритании, Индии и Вьетнаме, а глобальная встреча состоится 16-17 февраля 2017 года в Стамбуле, где соберутся виднейшие политические и общественные деятели, спортсмены и бизнесмены, чтобы обсудить проблемы и перспективы мировой индустрии туризма.

28 января 2017 года в московском отеле Ritz Carlton впервые пройдет саммит World Tourism Forum. Откроют форум министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В программе форума также принимают участие 18 спикеров, включая руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, президента фонда World Tourism Forum Булут Багджы и представителей крупнейших международных туристических направлений.

Более тысячи гостей, среди которых отельеры и представители крупнейших туристических операторов и туркомпаний из Европы, Азии, России, Турции и стран Персидского залива, приедут в Москву, чтобы обсудить туристические перспективы нашей страны. В повестке мероприятия – тренды индустрии этого сезона, маркетинг и влияние внешней политики на отрасль.

Одной из центральных тем форума станет онлайн-туризм как система организации путешествий нового формата. Интернет-технологии стали главным источником информации для индустрии: сервисы онлайн-бронирования, консультации на веб-сайтах, личные блоги и соцсети пользуются все большей популярностью среди туристов, поэтому онлайн-туризм становится самым прогрессивным направлением отрасли.

Также эксперты обсудят огромный потенциал России в сфере экотуризма, программы оздоровительного, культурного, делового и даже космического туризма.

Значительное место в программе российского саммита World Tourism Forum также занимает тема спортивного туризма. Ведь за последние годы Россия стала ярким примером успешного развития спортивного туризма в своих регионах.

Проведенные крупные международные соревнования (зимняя Олимпиада и Паралимпиада в Сочи, Универсиада в Казани, Чемпионат мира по водным видам спорта, Чемпионат мира по хоккею и др.), а также мероприятия, к которым сегодня активно готовятся российские города (Кубок конфедераций – 2017, Чемпионат мира по футболу – 2018), способствовали развитию спортивной туристической инфраструктуры, повышению туристической привлекательности страны, - сообщили нашему порталу в пресс-службе форума.

/TOURBUS.RU