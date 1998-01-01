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Biletix опроверг информацию о покупке портала Travel.ru/ Загранпаспорт можно будет оформить в банке/ Ростуризм просит наших туристов в Италии «сохранять спокойствие» после сегодняшнего землетрясения

Biletix опроверг информацию о покупке портала Travel.ru

«Компания Biletix не заключала сделки с руководством Travel.ru о приобретении портала. Действительно, проекты Biletix и Travel.ru/Okogo.ru объединяет долголетнее сотрудничество. В настоящий момент наше взаимодействие ограничивается переговорами об интеграции модуля Biletix по онлайн-бронированию авиабилетов на сайте Travel.ru. На данный момент руководство Travel.ru/Oktogo.ru переговоров о продаже сайта Travel.ru не ведет», — сообщил сегодня представитель Biletix, которого цитирует портал ROEM.

Отметим, что вчера этот портал сообщил, что «российский сервис онлайн-бронирования Biletix купил портал Travel.ru у своего конкурента Oktogo. Сделка в настоящий момент близка к закрытию, знают два источника, знакомых с ситуацией в компании. Сумма сделки не раскрывается, в 2013 году стоимость актива оценивалась в $2 млн. Часть персонала Travel.ru переходит на работу в Oktogo.

По словам одного из источников, близкого к Biletix, более 70% продаж приходится на внутрироссийский туризм. В этом направлении будет скорректирован и бизнес Travel.ru, который изначально был ориентирован на выездной туризм, резюмирует источник. По его словам, ресурс мог быть продан с существенным дисконтом».

Напомним, что Biletix находится на 11-м месте рейтинга самых дорогих интернет-компаний России 2015 года, по версии Forbes. Стоимость компании оценивается в $300 млн.

Biletix принадлежит компании «Випсервис», крупнейшему отечественному консолидатору по продаже железнодорожных и авиационных билетов.

Оформить загранпаспорт можно будет в банке

МВД совместно с Банком России, Сбербанком и ВТБ поручено проработать вопрос о передаче банкам функций ФГУП «Паспортно-визовый сервис» - следует из опубликованного сегодня протокола совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств.

Банки могут начать предоставлять услуги по помощи в оформлении российских и загранпаспортов, а также других документов, которые сейчас оформляет ФГУП.

Первый вице-премьер считает необходимым сохранение конкуренции: если раньше паспорта выдавал один ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам.

Ростуризм не получал данных о пострадавших при землетрясении в Италии россиянах

В Ростуризм не поступала информация о нахождении среди пострадавших в результате землетрясения в Италии россиян, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.

"Мы находимся на связи с консульским отделом посольств России в Италии и Ситуационно-кризисным центром МИД РФ", — добавила г-жа Сергеева.

Сегодня утром в Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, его эпицентр располагался в 100 км от Рима. В самом городе ощущались слабые подземные толчки, из метро были эвакуированы пассажиры. Еще два толчка магнитудой 5,7 и 5,6 балла были зафиксированы позднее.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей. Туроператоров просим оперативно информировать туристов о возможных внештатных ситуациях и необходимости принятия мер предосторожности", — говорится в официальном комментарии ведомства.

/TOURBUS.RU