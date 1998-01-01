Новости Турция – как идет раннее бронирование? Туроператоры обсуждают лидирующие позиции турецкого направления в программах раннего бронирования в этом сезоне

Как сообщает АТОР, на сегодня на Турцию приходится до 50% продаж по программам раннего бронирования. Ведущие туроператоры, опрошенные АТОР, связывают достижение такого весомого показателя с эффектом отложенного спроса, укреплением курса рубля и большими скидками на размещение, которые дают турецкие отельеры. По словам АТОР, бронирование по Турции стартовало раньше обычного, еще осенью прошлого года, и бронирования пошли практически сразу. Например, в НТК «Интурист» ранние продажи на турецкие курорты начались в конце сентября. На данный момент доля Турции в общем объеме продаж туроператора составляет 50%. При этом доля внутреннего рынка сократилась до 25%, в то время как год назад это было порядка 80%. Остальные 25% продаж приходятся на Грецию, Болгарию, Испанию и т.д. Как рассказал Сергей Толчин, заместитель генерального директора НТК «Интурист», на середину января объемы раннего бронирования по всем направлениям суммарно превышают показатели прошлого года в 3 раза, а по сравнению с 2015 годом – и в 3,5 раза. По мнению Сергея Толчина, росту ранних продаж способствует стабилизация курса рубля, что позволяет россиянам с большей уверенностью и глубиной планировать свой зарубежный отдых. Особенно в этом плане г-н Толчин отметил активность со стороны клиентов среднего сегмента, что является важным признаком оживления рынка. По оценке «TUI Россия», «туристы соскучились по Турции и в этом сезоне хотят заранее обеспечить себе летний отдых, особенно принимая во внимание скидки по раннему бронированию». Представители оператора отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом бронирования 2015 года спрос на Турцию вырос более чем в два раза. «По популярности лидируют туры с заездами в мае, затем в июне и июле. Но есть и бронирования с заездами и в сентябре и октябре, чего особо не отмечалось в период бронирования 2015 года», - рассказали в компании. По оценке Ларисы Ахановой, PR-директора компании «Тез Тур», росту раннего бронирования по Турции способствовали как эффект отложенного спроса и благоприятный курс рубля, так и то, что «туристы распробовали саму идею «акции раннего бронирования». Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel, рассказала, что порядка 45% клиентов компании на этапе раннего бронирования выбрали для своего отдыха в Турции отели 5* и 5* делюкс, более 35% туристов – отели категории 4*. При этом в АТОР отмечают, что большинство туроператоров объявили о том, что программы раннего бронирования действуют до 31 марта, но не исключено, что они будут продлены. "Когда нам запретили в минувшем году продавать Турцию, начал формироваться огромный отложенный спрос, и сейчас, когда это направление открыто, естественно, туристы массово бронируют туры в эту страну, - сообщил нашему порталу член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян. - Только с юга России в октябре-ноябре прошлого года в Турцию выполнялось по 20 рейсов в неделю, и они грузились практически на 100%. В декабре мы уже продавали туры на сентябрь, раннее бронирование идет хорошими темпами, пика раннего бронирования мы ожидаем во второй половине февраля, поскольку уже с начала марта цены на отели будут расти. Очень большую роль здесь играет и курс рубля, который с каждым днем только укрепляется. При этом цены на российские отели растут, и, если так будет продолжаться и дальше, спрос на российские курорты сильно просядет. Я советую российским отельерам очень внимательно отнестись к возвращению Турции и, скорее всего, к возвращению в летнем сезоне Египта, отложенный спрос на который просто гигантский и в разы превышает турецкий». Анна Подгорная, генеральный директор туроператора "Пегас Туристик", также говорит о высоком спросе на Турцию: "Не могу сказать, что ранее бронирование в этом году стартовало раньше обычного, в прошлые годы мы запускали его и раньше, но одно можно сказать точно - по предварительным оценкам акции раннего бронирования, Турция занимает лидирующую позицию". Между тем, Луиза Глухова, генеральный директор компании "Грейт Тур", напротив, не отмечает ажиотажного спроса. "Да, туристы звонят, интересуются, но не всегда этот интерес перерастает в реальные брони. Многие туристы ждут открытия Египта, который предлагает более привлекательные цены и отличный отдых, есть настоящие поклонники флоры и фауны Красного моря, и они не могут найти ничего подобного в Турции. На самом деле, мы так и не смогли найти достойную альтернативу Египту, поэтому с нетерпением ждем его возвращения на российский рынок", - рассказала нам эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Турция, Морской отдых, Анталия, раннее бронирование , Туроператоры, Выездной туризм Назад к списку новостей

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