Новости 9,5 тысяч российских объектов размещения получили Guest Review Award - 2017 В этом году наша страна заняла 12-е место по количеству гостиниц и апартаментов, отмеченных наградами компании Booking.com

Как сообщили нам в пресс-службе компании, онлайн-система бронирования туристического размещения Booking.com объявила очередные итоги премии Guest Review Awards 2016. Этот знак отличия ежегодно вручается представителям отелей и других объектов размещения, которые оказывают самый качественный сервис своим гостям – клиентам Booking.com. Основываясь на более чем 110 миллионах отзывов, компания наградила 355 535 объектов размещения в 205 странах мира. Больше всего наград получили объекты размещения в Италии (53 005), США (24 761), Франции (23 003), Германии (18 221), Испании (18 037), Великобритании (16 514), Австрии (12 659), Греции (12 439), Хорватии (12 219) и Польше (10 399). Россия заняла 12-е место по количеству отмеченных наградами объектов размещения (9582). Такие варианты размещения для отдыха, как апартаменты, дома для отпуска и виллы, возглавили список объектов размещения, получивших высшую оценку в этом году. Они составили более 70% из 486 объектов размещения, получивших 10 баллов. Это неудивительно – согласно недавнему исследованию Booking.com, для большинства (70%) путешественников самым лучшим является отдых, когда они могут почувствовать себя как дома в забронированном варианте размещения. В России наградами были отмечены 9 582 объекта. Средняя оценка российских объектов размещения, получивших награду, составила 8,7 балла. Таким образом, в этом году награду получили на более чем 2,5 тысячи больше вариантов проживания, чем в предыдущем. 15 российских объектов размещения получили высшую оценку в 10 баллов, продемонстрировав свое стремление предлагать клиентам незабываемый отдых. Среди них 10 апартаментов, что отражает продолжающийся глобальный рост спроса на этот тип размещения. В топ-5 типов размещения, которые получили награду в России, вошли отели, апартаменты, гостевые дома, хостелы и мини-гостиницы. Поскольку все больше путешественников ожидают более персонализированный опыт проживания “как дома”, для подавляющего большинства (91%) наличие профессионального и отзывчивого персонала становится фактором первостепенного значения. Почти половина (49%) считает, что такой опыт значительно улучшает их впечатление от поездки, а 42% респондентов не готовы останавливаться в объектах размещения, где персонал недостаточно вежлив. “С более чем 110 миллионами отзывов на нашем сайте, мы не только помогаем путешественникам найти их идеальный вариант размещения, но и даем возможность нашим партнерам соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов, предоставляя доступ к информации о том, что путешественники ценят в их объекте размещения больше всего и что можно было бы улучшить”, – сообщил Ремко ван Зантен, глобальный директор по работе с партнерами Booking.com. Вне зависимости от того, куда они направляются, путешественникам необходимо не только место, где они могут поспать. Секрет по-настоящему запоминающегося отдыха спрятан в деталях. Первая фотография, которую гость видит онлайн, встреча на ресепшн, еда и атмосфера – их впечатление от размещения складывается из десятков маленьких, но существенных вещей. Награда Guest Review Awards от Booking.com отмечает те объекты размещения, которые смогли все сделать правильно. 10 самых популярных требований путешественников со всего мира Удобная кровать 80% Красивый вид из окна 60% Бесплатный Wi-Fi 52% Туалетно-косметические принадлежности 39% Мягкие подушки 35% Отличный выбор блюд для доставки в номер 28% Тропический душ 25% Бутылка вина в подарок при заезде 21% Вешалки для пальто и шкаф для одежды 17% Декоративная подсветка 13% 10 российских объектов размещения, получивших максимальную оценку в 10 баллов Название Город Тип размещения Дом для отпуска «Мостовая» Мостовая (Майкоп) Лоджи «Апартаменты у Татьяны» Сочи Апартаменты «Апартаменты на Снежной 17» Москва Апартаменты Апартаменты «Синтра» Калининград Апартаменты Гостевой дом «Сказка на Ярошенко» Кисловодск Гостевой Дом Juicy hostel Новосибирск Хостел Star Apartment на Киевской Москва Апартаменты Zakharyevskaya Apartments Санкт-Петербург Апартаменты Crown 39 Калининград Апартаменты «Новый Дом» Стрельна Дом для отпуска

Теги: Booking.com , Guest Review Award, Онлайн-трэвел, Бронирование жилья, Гостиничный бизнес Назад к списку новостей

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