Столичные отели подорожали на 10-30%

Цены в московских отелях выросли в этом году на 10-30%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Рост цен может не отразиться на иностранном турпотоке в российскую столицу, а вот внутренний турпоток, возможно, сократится”, — говорится в сообщении ассоциации.

Как отметил заместитель генерального директора туроператора "Академсервис" Александр Курносов, пока сложно оценить влияние подорожания на турпоток, поскольку высокий сезон начинается в апреле-мае.

По словам генерального директора "Мультитур" Дмитрия Шарова, повышение цен всегда влияет на спрос, а российские туристы богаче не становятся.

"Если раньше россияне отправлялись в путешествия, как правило, два раза в год, выбирая пляжный отдых и экскурсии, то сейчас многие стараются экономить и отдают предпочтение поездке на пляж, а в экскурсионный тур едут, только если появится такая возможность", — пояснил Дмитирий Шаров.

В 2017 году в Москве планируется открытие 17 отелей, при этом столице сейчас в основном нужны гостиницы три-четыре звезды. С каждым годом город привлекает все больше туристов, и через некоторое время нехватка гостиниц будет ощущаться, уточнили в АТОР.

«Да, действительно, московские гостиницы увеличили стоимость на 10-30%, но этот факт не скажется на иностранном турпотоке, причина снижения которого кроется в другом, - отметил в беседе с нами Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп».

– Дело в том, что многие отели Москвы решили ограничить прием организованных групп и сократили в 1,5-2 раза свои объемы, предназначенные для групповых туристов Сделано это для того, чтобы обеспечить местами корпоративных клиентов, которые платят в разы больше, а также российских граждан с высоким материальным достатком, которые приезжают в Москву на каникулы.

Как отмечает эксперт, «Немаловажно и то, что в Санкт-Петербурге в высокие даты не хватает гостиниц, а мы знаем, что организованного группового туризма исключительно в Москву не существует. И сколько бы новых гостиниц не строили в Москве, но если Санкт-Петербург не сможет принять туристов, после того, как закончится их программа в столице, никакого роста въездного потока не будет.

Если мы говорим о Северной столице, то стоит отметить, что в связи с большим дефицитом мест, отели подняли цены не на 10-30%, а на 30-50%.

Возвращаясь в Москве, скажу, что считаю печальным тот факт, что при уменьшении объемов и роста цен, ухудшается качество обслуживания в отелях, ресторанах и т.д.

Вообще не понятно, какие меры принимает правительство для привлечения иностранных туристов, если их и привлека-ь то собственно некуда, ни отели, ни музеи Москвы не готовы к повышению объемов».

«Позволить себе такой значительный рост могли только популярные отели, гостиницы среднего ценового сегмента увеличили цены в пределах допустимых 5-10%, - считает, в свою очередь, Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». – Предложений по отелям в Москве очень много и туристы могут выбрать себе гостиницу, исходя из своего финансового положения, поэтому ни о каком снижении речи здесь не идет, если, конечно, менее востребованные отели решат увеличить цены, то они просто столкнуться с оттоком туристов, потому таких решений они принимать не будут.

На сегодняшний день коллективная номерная емкость Москвы позволяет работать с тем объемом, который мы имеем».

/TOURBUS.RU