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17 января
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МИД РФ предупредил о возможности новых ливней на юге Таиланда/ У пассажиров рейсов из Минска в Москве начали проверять паспорта/ Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Новой Каледонии
МИД РФ предупредил о возможности новых ливней на юге Таиланда
Новые ливни прогнозируются в ближайшие дни на юге Таиланда, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
“Из-за сильнейших дождей и наводнений погибло более 35 человек; в ближайшие дни ливни на юге страны могут повториться“, — говорится в сообщении центра в Twitter.
Аномальные для этого времени года дожди обрушились на южные провинции Таиланда сразу после Нового года. В зоне наводнения оказалось 13 провинций, из которых наиболее сильно пострадали десять. Были разрушены дороги и мосты, линии электропередач и железнодорожные пути, в зоне подтопления оказалось около 4 тысяч населенных пунктов.
По официальным данным властей Таиланда, среди пострадавших не было иностранных граждан. В Ростуризме ранее сообщали, что ведомство следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и консульским отделом посольства России в Таиланде.
Во избежание неприятных ситуаций, связанных с погодными условиями, в Ростуризме рекомендовали россиянам путешествовать в Таиланд в составе туристических групп и оформлять все необходимые страховые документы.
У пассажиров рейсов Минск‑Москва начали проверять паспорта
У всех пассажиров рейсов Минск‑Москва начали проверять паспорта в аэропортах прилета. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Как отмечается, проверка документов связана с недавним решением Белоруссии об отмене виз на пять дней для граждан 80 стран, которое вступит в силу 12 февраля. Согласно указу, безвизовые туристы не смогут прилетать в Белоруссию из России и наоборот. Безвизовый режим распространяется только на международные рейсы, а перелеты между Минском и Москвой считаются внутренними.
По данным СМИ, основная причина проверки паспортов — не допустить въезда на территорию России граждан третьих стран без виз.
Процедура контроля в минском аэропорту остается прежней.
Пока не известно, станут ли проверки в московских аэропортах постоянными. По данным СМИ, этот вопрос будет решаться на уровне министерств иностранных дел двух стран.
Рейсы из Минска в Москву вылетают в среднем 15 раз в сутки. Их обеспечивают авиакомпании «Белавиа», «Аэрофлот», «ЮТэйр». Самолеты летят в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Новой Каледонии
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Новой Каледонии и рекомендует выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении, сообщается на сайте ведомства.
“В настоящее время отмечается подъем заболеваемости лихорадкой денге в Новой Каледонии, административно-территориальном образовании Франции, расположенном в юго-западной части Тихого океана. Случаи заболеваний регистрируются в городах Булупари, Ла-Фуа, Бурай, Пуандимье”, — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что опасная ситуация возникла из-за погодных условий, которые сейчас благоприятствуют размножению комаров вида Aedas Aegypti. Комары этого вида являются переносчиками вирусных лихорадок, в том числе и Денге. На островах Новой Каледонии с декабря прошлого года отмечено 163 случая заболевания, 80 из них – с начала 2017 года.
“Официальными представителями органов здравоохранения с учетом резкого роста числа случаев заболевания с начала 2017 года объявлено об эпидемии лихорадки Денге на территории Новой Каледонии”, — уточняется в сообщении.
/TOURBUS.RU
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