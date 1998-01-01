Новости В рейтинге «силы паспорта» Россия заняла 39-е место Наши эксперты оценивают перспективы развития расширения списка стран с безвизовым въездом для граждан России, который уже насчитывает 103 страны

Россия заняла 39-е место в международном рейтинге паспортов 2017 года, опубликованном порталом Passport Index. «Сила паспорта» оценивалась по количеству стран, в которую гражданин какого-либо государства может въехать, не оформляя визу. Сейчас россияне могут без виз въезжать в 103 страны мира. На первом месте рейтинга оказалась Германия, гражданам которой открыты для посещения 157 государств, на втором месте — Сингапур и Швеция, для них открыты 156 стран. На третьем месте паспорта Дании, Финляндии, Франции, Испании, Швейцарии, Норвегии, Великобритании и США, гражданам которых визу не нужно оформлять в 155 стран мира. В лидерах также паспорта Италии, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Люксембурга, Португалии, Японии (4-е место, 154 страны), а также Малайзии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии (5-е место, 153 страны). Соседями России на 38 строчке рейтинга стали Молдова, Турция и Колумбия, для которых открыты 104 страны, на 40-м месте оказались Маршалловы острова (102 страны). Из стран БРИКС российский паспорт уступает по силе только бразильскому, который занимает 14-е место (143 страны). Граждане Китая могут свободно въезжать в 58 стран (66-е место в мировом рейтинге), Индии – в 46 стран (78-е место в рейтинге), ЮАР – в 90 стран (45-е место). Последними в рейтинге оказались Ирак (92-е место, 28 безвизовых стран), Пакистан (93-е место, 26 стран) и Афганистан (94-е место, 23 страны). «Одним из ярких примеров, когда отмена виз привела к значительному росту турпотока, является Израиль. Безвизовость делает страну более доступной, что естественным образом отражается и на желании туристов посетить ее, - говорит Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро тур». – Было бы отлично, если бы произошло и упрощение выдачи шенгенских виз, но при существующей политической конъюнктуре на это рассчитывать не приходится. Продолжая тему доступности, хочется отметить, что Грузия после односторонней отмены виз получила дополнительный поток российских туристов. Армения, которая вскоре, надеюсь, разрешит россиянам въезд по внутренним паспортам, также увеличит потоки в разы, в этом нет никаких сомнений». «Отмена виз, конечно, служит дополнительной стимуляцией спроса, - уверен член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. - Что касается стран, где необходима отмена виз, то, на мой взгляд, не поддается никакой логике необходимость оформления визы в Туркменистан, да еще такой долгой (оформление занимает месяц), дорогой (порядка 100 долларов) и в итоге вообще недоступной. Отмена виз однозначно пошла бы на пользу Северной Корее, турпоток куда подрос бы моментально, ведь страна эта очень интересная и вполне могла бы составить конкуренцию безвизовой Кубе. Южная Корея отменила визы, и ничего страшного не произошло, российские туристы не стали массово оставаться там на ПМЖ, как не станут этого делать и в ОАЭ, которым тоже пора отменять визы для россиян. Или хотя бы взять пример с Кипра. Направление это визовое, но оформить визу настолько просто, что с легкостью можно назвать Кипр безвизовым. Давно пора отменять визы для россиян и Индии. Было бы совсем отлично, если бы по безвизовому пути пошла и Япония, что привело бы к колоссальному росту спроса со стороны туристов, проживающих на Дальнем Востоке, да и туда поток из Центральной России мог бы стать стабильно высоким». «Для многих туристов сама необходимость получения визы уже является отрицательным фактором при выборе направления для поездки в отпуск, так как многие путешественники не планируют поездки заранее, а для жителей регионов, в которых нет визовых центов для сдачи биометрии, это еще и дополнительные материальные расходы. Поэтому, конечно, безвизовость направления дает ему огромные плюсы, - говорит Кира Ананасова, руководитель отдела Азии и ОАЭ туроператора BSI group. – Так, среди безвизовых азиатских стран этой зимой у наших туристов наибольшей популярностью пользуется Таиланд. Ввиду отсутствия продукта по Турции и Египту зимой 2015-2016 гг. Таиланд вошел в топ самых популярных пляжных направлений у россиян. В этот зимний период направление также занимает лидирующую позицию среди азиатских стран». «В этом году мы отмечаем большой спрос на безвизовые страны и те направления, где туристы могли бы избежать расходов в евро и долларах – Россию и страны СНГ. Белоруссия, Армения, Грузия, Узбекистан, где есть множество красивейших мест с первозданной природой и много достопримечательностей, составляют отличную альтернативу путешественникам, желающим избежать дополнительных расходов на отдыхе, связанных с разницей курсов валют и оформлением визы», - заключила Екатерина Медовикова, руководитель отдела внутреннего туризма туроператора BSI group. /TOURBUS.RU

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