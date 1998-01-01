Новости Латинская Америка: заметно ли оживление? Эксперты разошлись во мнении относительно изменения спроса на латиноамериканском направлении в этом сезоне

Опрошенные нашим порталом и РСТ туроператоры отмечают, что продажи туров в страны Латинской Америки на новогодние праздники прошли на уровне аналогичного периода минувшего года, без заметных колебаний спроса. При этом операторы отмечают выросшую глубину продаж на фоне общего оживления интереса к направлению. Так, директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело оценила продажи новогодних туров в Латинскую Америку на уровне начала прошлого года. В основном туристы компании бронировали довольно дорогие индивидуальные туры и сложные программы по двум-трем странам: Перу – Аргентина, Бразилия – Эквадор, Перу – Аруба – Мексика, Доминикана – Аруба – Ямайка. «Продавалось все волнообразно, всплеск заметили только в середине и в последних числах декабря. Продажи в режиме last minute характерны, как правило, для Кубы и Доминиканы», – рассказала эксперт. При этом, по ее словам, сразу после праздников в офисе «Карибского клуба» «начался аврал» – сложилось впечатление, что те, кто в целях экономии отказались от недешевой поездки в страны Латинской Америки на Новый год, теперь срочно выкупают туры на ближайшие даты января. Уже фактически закрыт тур Чили – Перу – Эквадор. Поступают заказы на весну. Есть единичные брони на конец мая и даже июль. Г-жа Попело отметила также, что в этом году клиенты чаще, чем обычно, комбинируют несколько стран в одном путешествии. Не было увеличения новогодних объемов по Латинской Америки в компании Jazz Tour. Заместитель генерального директора Александр Евфорицкий отмечает, что направление продается спокойно, без всплесков, а на зимние праздничные даты спрос и вовсе был слабым. На его взгляд, это связано, прежде всего, с дорогим перелетом. На спрос влияет также и присутствие на рынке чартерных рейсов на Кубу и в Доминикану, оттянувших на себя заметную долю клиентов. Впрочем, на конец зимы уже бронируются туры на бразильский карнавал. «На Новый год мы заметили небольшой прирост, спрашивали в основном Перу и Бразилию», – сообщила ведущий менеджер по Южной Америке компании Oriental Discovery Дарья Васильженко. «Мы чувствуем рост интереса к направлению по сравнению с прошлым годом. Главное, людей уже не шокируют высокие цены на перелет, из-за которых два года назад турпоток в страны Латинской Америки сильно просел», – заявила г-жа Васильженко. «Новогодние праздники прошли стабильно, объемы незначительно, но увеличились, что мы связываем со стабилизацией курса рубля, - рассказала Арина Мишаева, руководитель отдела Центральной Америки и стран Карибского бассейна компании «Джаз-Тур», - Латинская Америка – это, прежде всего, экскурсионные программы, поэтому именно они и были востребованы, хорошо продавались комбинированные туры. Традиционно, были популярны Бразилия и Аргентина из-за частоты перелета, Перу, туры в Чили продавались слабо, за счет дороговизны пакетов, что связано с высокими тарифами на перелет. Текущие продажи идут активно, в соответствии с нашими ожиданиями, неплохо бронируется бразильский карнавал, хотя, конечно, на это событие покупают билеты практически в последний момент. Перелетов достаточно, единственное, что в период карнавала мы нередко сталкиваемся с нехваткой мест в отелях». Ирина Овчинникова, руководитель отдела Карибского бассейна компании «Ванд», рассказала нам, что «в этом году на период новогодних каникул высокие показатели продемонстрировала Мексика, мы заметно увеличили объемы продаж по сравнению с показателями прошлого года. В Мексику перестали летать чартеры, что привлекло более состоятельную публику, к тому же вырос интерес к экскурсионным турам. Неплохо продавалась и Куба, но поток туда остался практически на уровне прошлого года, чуть хуже продавалась Доминикана, возможно потому, что туда летают чартеры, а мы не работаем на этом типе перевозки». В то же время с этими оптимистичными оценками не согласен Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие». В интервью нашему порталу он отметил, что «с большим сомнением относится к рассказам игроков, которые указывают на хорошие показатели посленовогодних продаж». «Как правило, туристы после новогодних каникул начинают думать о поездках не раньше конца января. А о поездках в страны Латинской Америки, на мой взгляд, они не начнут думать в ближайшее время. Спрос на направлении не просто минимален, он отрицателен. На новогодние праздники мы практически ничего не продали, сейчас туристы интересуются поездками в Перу, Боливию, но реальных броней пока нет. У нас есть лишь несколько постоянных туристов, которые в ближайшее время собираются выехать на отдых в Чили», - сообщил наш эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Выездной туризм, Латинская Америка, Зимний отдых, Мексика, Аргентина, Бразилия, Куба, Чили Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка