Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
17 января
Туристический потенциал России представят в Америке

Наша страна  примет активное участие в проходящей на следующей неделе международной туристической выставке

The New York Times Travel Show


С 27 по 29 января  Федеральное агентство по туризму будет принимать участие в международной туристской выставке The NY Times Travel Show (Нью-Йорк, выставочный комплекс Jacob K. Javits Convention Center) и 28 января проведет презентационные мероприятия в рамках программы работы стенда России.

 

Выставка NY Times Travel Show является одной  из крупных и значительных международных выставок по туризму в Северной Америке. Среди ее участников – представители из 150 стран мира. В рамках выставки проходят семинары и конференции, на которых профессионалы и эксперты мировой туриндустрии обмениваются опытом работы и представляют последние новинки и тренды в области туризма.

 

Россия всегда была интересна для посещения иностранным гражданам, в том числе с Северо-американского континента. В свете предстоящих международных мероприятий - Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка Конфедераций в 2017 году, которые должны пройти в России, особую значимость приобретает продвижение российских регионов для демонстрации новых региональных турпродуктов.

 

Россия традиционно является перспективной дестинацией с точки зрения многообразия исторического, культурного, природного и духовного наследия. Российские регионы, помимо классических маршрутов, предлагают также новые туристские направления, позволяющие полнее познакомиться с культурой и историей. Такие виды туризма, как экологический, этнографический, гастрономический, экстремальный и другие,  могут привлечь иностранных туристов и увеличить въездные потоки в Россию.

 

В рамках деловой программы выставки The NY Times Travel Show   запланирована презентация национальных туристских маршрутов России, которая предусматривает прямое взаимодействие участников российского туристского рынка с международным профессиональным туристским сообществом и средствами массовой информации.

Среди них - презентация проекта Visit Russia, представленная руководителем компании Юлией Моховой, презентации городов, принимающих игры Кубка Конфедераций 2017 г. и презентации российских туристических компаний.


Теги:

The NY Times Travel Show, США, Въездной туризм, Ростуризм, Visit Russia
Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 