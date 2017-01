Новости Туристический потенциал России представят в Америке Наша страна примет активное участие в проходящей на следующей неделе международной туристической выставке The New York Times Travel Show

С 27 по 29 января Федеральное агентство по туризму будет принимать участие в международной туристской выставке The NY Times Travel Show (Нью-Йорк, выставочный комплекс Jacob K. Javits Convention Center) и 28 января проведет презентационные мероприятия в рамках программы работы стенда России. Выставка NY Times Travel Show является одной из крупных и значительных международных выставок по туризму в Северной Америке. Среди ее участников – представители из 150 стран мира. В рамках выставки проходят семинары и конференции, на которых профессионалы и эксперты мировой туриндустрии обмениваются опытом работы и представляют последние новинки и тренды в области туризма. Россия всегда была интересна для посещения иностранным гражданам, в том числе с Северо-американского континента. В свете предстоящих международных мероприятий - Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка Конфедераций в 2017 году, которые должны пройти в России, особую значимость приобретает продвижение российских регионов для демонстрации новых региональных турпродуктов. Россия традиционно является перспективной дестинацией с точки зрения многообразия исторического, культурного, природного и духовного наследия. Российские регионы, помимо классических маршрутов, предлагают также новые туристские направления, позволяющие полнее познакомиться с культурой и историей. Такие виды туризма, как экологический, этнографический, гастрономический, экстремальный и другие, могут привлечь иностранных туристов и увеличить въездные потоки в Россию. В рамках деловой программы выставки The NY Times Travel Show запланирована презентация национальных туристских маршрутов России, которая предусматривает прямое взаимодействие участников российского туристского рынка с международным профессиональным туристским сообществом и средствами массовой информации. Среди них - презентация проекта Visit Russia, представленная руководителем компании Юлией Моховой, презентации городов, принимающих игры Кубка Конфедераций 2017 г. и презентации российских туристических компаний.

Теги: The NY Times Travel Show, США, Въездной туризм, Ростуризм, Visit Russia Назад к списку новостей

