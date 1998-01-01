Столетие Октябрьской революции станет туристическим брендом

«Круглая» дата революции в России вполне способна добавить стране популярности на международном рынке туризма – в этом уверены организаторы и популяризаторы тематических поездок в «страну победившего социализма», - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В частности, целый ряд ведущих мировых изданий уже включил Петербург в число обязательных для посещения в 2017 году направлений. В их числе The Guardian, Daily Mail и The Telegraph, которые рекомендовали город на Неве читателям не только благодаря наличию многочисленных культурных достопримечательностей, но и «круглым» датам двух революций (Февральской и Октябрьской).

На британском рынке уже есть и соответствующие предложения: жителям Туманного Альбиона предлагают маршруты под названиями «Столетие русской революции» или «10 дней, которые потрясли мир» стоимостью около 2,8 тыс. фунтов стерлингов, в рамках которых они могут «погрузиться» в историю столетней давности.

Само собой, что к предстоящему осенью событию в России уже готовятся. В частности, в занимающем ныне здание Зимнего дворца Государственном Эрмитаже планируют организовать тематическую выставку «Романовы и революция», а также квест, который полностью опишет путь большевиков к залу, в котором собирались члены Временного правительства. Не обойдется и без красочного светового 3D-шоу на фасадах зданий Дворцовой площади.

Не останутся в стороне и другие музеи города: практически в каждом крупном будет экспозиция, так или иначе связанная с революционными событиями столетней давности. Особенно обещает преуспеть в этом, например, Музей политической истории. Есть в Питере и готовый обзорный трехчасовой экскурсионный маршрут под названием «Город на Неве – колыбель революции», в рамках которого гости смогут посетить все знаковые места, включая крейсер «Аврора», Зимний дворец, Марсово поле, Смольный и другие революционные достопримечательности Петербурга.

В Комитете по развитию туризма города уверены – 100-летие Октября вполне может стать дополнительным стимулом для привлечения зарубежных туристов. «Мы рассматриваем эту дату как новый повод для усиления внимания к Петербургу, – говорит председатель комитета Андрей Мушкарев. – Ведь 100 лет - огромный период в жизни страны, в течение которого многое было сделано в искусстве, технологиях и других сферах. Поэтому важна не дата сама по себе, а возможность показать Северную столицу с другого ракурса. И тем самым привлечь в нее даже тех, кто уже бывал у нас в гостях».

В расчет принимают не только жителей Запада, но и Востока. В первую очередь – китайцев. По данным ассоциации «Мир без границ», до половины турпотока из этой страны составляют гости в возрасте свыше 50 лет, для которых Ленин - такой же символ России, как Эйфелева башня для французского Парижа.

Не случайно Леонид Мармер, генеральный директор Intourist Thomas Cook, уверен: если нынешние темпы роста потока гостей из Китая сохранятся, к 2020 году его объем может вырасти в России до 2 млн человек. Руководитель «Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка» Виктория Баргачева соглашается: больше всего гостей из КНР, кроме шопинга, интересуют объекты, так или иначе связанные с именем Ленина и Мао.

С учетом 100-летия Октябрьской революции, китайская сторона готова нарастить количество отправляемых в Россию туристов.

В частности, Ян Вэй, руководитель офиса китайской компании Beijing UTour International Travel Service, недавно заявил: «в 2017 году мы намерены увеличить количество чартерных рейсов в три раза, доведя их до 15 в неделю».

/TOURBUS.RU