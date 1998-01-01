Новости Австрийцам, собирающимся в Россию, будут выдавать двукратные полугодовые визы Наши эксперты обсуждают, скажется ли визовое нововведение на росте австрийского турпотока в нашу страну

Каждый австрийский турист будет автоматически получать двукратную визу в Россию на полгода. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский на пресс-конференции в Вене, приуроченной к официальному открытию перекрестного Года туризма двух стран, - сообщает РСТ. «Смысл нашей инициативы состоит в том, чтобы привести австрийских туристов не только в Москву и Санкт-Петербург, но и показать им всю красоту нашей огромной страны. И первое, что мы сделали, это облегчили визовый режим, – рассказал г-н посол. – Любой австрийский турист, который в этом и в следующие годы поедет в Россию, автоматически получает двукратную визу на полгода». Напомним, что 12 января в Вене состоялось официальное открытие перекрестного Года туризма Австрии и России. Как сообщается, задачи Года туризма со стороны России – взаимное продвижение новых турпродуктов и городов, принимающих Чемпионат мира по футболу - 2018, децентрализация турпотоков. Особое внимание будет уделено обмену опытом в развитии горнолыжного туризма и совместным проектам Ассоциаций малых городов и красивых деревень. Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп», между тем сообщил нашему порталу, что «иностранным туристам, в том числе и австрийцам, абсолютно не нужна двукратная виза в Россию. Им нужна простая, дешевая однократная виза. В Россию туристы едут только для ознакомления с культурными ценностями, этого знакомства им хватает на долгие годы, возможно, кто-то из туристов захочет обновить свои воспоминания и вернется в Россию лет через 20-30. Знакомиться с природными красотами России иностранные туристы массово не поедут, поскольку в регионах с этой красотой нет элементарной туристической инфраструктуры». «Если говорить о въездном потоке из Австрии, то он есть, но не активный. Австрийцы - не самые путешествующие граждане, те же немцы приезжают к нам гораздо чаще. Опять же, из-за того, что отели сокращают свои емкости, мы испытываем сложности с расселением тех же австрийцев. При этом китайские туристы, активно приезжающие к нам, занимают места в гостиницах, даже не являясь туристами в классическом его понимании. Китайским туристам совершенно неважно, куда ехать, главное, чтобы их отпуск прошел не в Китае», - добавил эксперт. Тамара Ильина, директор питерской компании «Луна-тур», солидарна с коллегой и уверена, что введение двукратной визы не станет стимулом для поездки в Россию: «Австрия – небольшая страна, и туристов оттуда приезжает немного, их процент в общем въездном потоке минимален. К тому же Россию (Москву и Санкт-Петербург) посещают, как правило, один раз, возвратных туристов практически нет. Хотя возможно, такая инициатива и будет интересна бизнес-туристам». Оксана Степанова, менеджер компании «Мостур», выразила схожее мнение. «Турпоток из Австрии не так велик, гораздо больше туристов приезжают из Германии и Британии, потому не вижу никакого смысла в введении двукратной визы», - отметила она. /TOURBUS.RU

Теги: Въездной туризм, Австрия, Визовые новости, Год туризма Назад к списку новостей

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