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Одна туристка погибла и пять пострадали в результате ДТП в Карелии/ В этом году в половине поездов дальнего следования появится wi-fi/ Воздушный шар с туристами разбился в Шардже

Одна туристка погибла и пять пострадали в результате ДТП в Карелии

Один человек погиб и минимум пять получили травмы в результате ДТП с туристическим автобусом в Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Авария произошла в пятницу на 236-м километре автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе поселка Кортала. Заказной экскурсионный автобус MAN, ехавший по популярному маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся на бок.

Всего в экскурсионном транспорте ехали 34 человека. Как сообщили ТАСС в МЧС, остальных пассажиров разместили в гостевых домиках возле поселка Кортала.

Как рассказали агентству в Российском союзе туриндустрии, все туристы были застрахованы, медицинские услуги оплачивает страховая компания. По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, в больницу попали десять человек, у них травмы разной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии. 14 человек принимающая компания отвезла в гостиницу, еще семь туристов разъехались самостоятельно. Тюрина подтвердила, что экскурсионная группа из 32 человек ехала по очень популярному маршруту выходного дня в горный парк Рускеала на западе Карелии.

Также она отметила, что у транспортной компании есть лицензия и что водитель находился в трезвом состоянии, а автобус занесло из-за скользкой дороги.

Сообщается, что ГУМВД по республике Карелия начало проверку по факту ДТП.

В поездах дальнего следования в 2017 году появится Wi-Fi

Почти половина поездов дальнего следования в 2017 году будет обеспечена точками беспроводного доступа Wi-Fi, сообщает газета "Известия" со ссылкой на АО "Федеральная пассажирская компания".

По данным издания, до конца 2017 года планируется оснастить доступом в интернет почти 50% российских поездов дальнего следования. В них будут установлены серверы, по составу развернут локальную сеть, подключиться к ней можно будет с помощью точек доступа Wi-Fi.

При подключении пользователь попадет на специальный сайт, где сможет выбрать и посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана, получить информацию о маршруте и многое другое.

Сейчас услуги Wi-Fi доступны только пассажирам высокоскоростных поездов "Сапсан" и еще нескольких фирменных составов.

Цена услуги будет зависеть от продолжительности поездки. Для доступа в интернет будут использоваться спутники, 3G и 4G от разных операторов, а также базовые станции по пути следования, сообщили газете в компании "Туту.ТВ", с которой ФПК ведет переговоры об организации беспроводного интернета и доступа к развлекательному контенту.

Воздушный шар с туристами разбился в Шардже

Шесть человек пострадали в результате крушения воздушного шара в ОАЭ, сообщает Russia Today.

Летательный аппарат упал недалеко от города Аль Мадам в Шардже. На борту находились иностранные туристы. Шестеро граждан европейских стран (их национальность не уточняется) получили травмы различной тяжести.

Как сообщается, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Причины инцидента пока не установлены.

Прогулки на воздушных шарах — популярное развлечение среди туристов, посещающих Объединенные Арабские Эмираты.

/TOURBUS.RU