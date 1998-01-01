Новости Названы лидеры и аутсайдеры направлений индивидуального туризма Cервис Momondo предоставил нашему порталу подробный анализ более чем 110 млн запросов на авиаперелеты из России

Международный туристический метапоисковик momondo проанализировал динамику спроса среди российских самостоятельных путешественников за 2014-2016 гг. и выделил основные тенденции, которые с большой вероятностью сохранятся и в 2017 г. Исследование осуществлялось по более чем 110 млн запросов на авиаперелеты из России в 2014-2016 гг., в том числе более 49,5 млн в период с 1 января по 13 декабря 2016 г. По информации сервиса, спрос на туры по России постепенно "сбавляет обороты", хотя своя страна и находится на первом месте среди самых востребованных у россиян мест для путешествий уже третий год подряд. Если в 2015 г. по сравнению с 2014 г. спрос на поездки по родным просторам составил 172%, то в 2016 г. по отношению к предыдущему периоду наша страна прибавила число поклонников только на 10%. Самыми популярными у россиян внутренними направлениями за последний год стали Москва (+13% спроса в 2016 г.), Сочи (+32%), Санкт-Петербург (+6%) и Краснодар (30%). По многим европейским направлениям всё ещё идет снижение, но оно значительно меньше, чем годом ранее. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в связи с колебаниями на валютном рынке и переориентацией многих туристов на внутренние путешествия наблюдалось падение спроса на поездки в Чехию (-171%), Германию (-120%), Италию (-75%), Испанию (-13%). В прошлом году отрицательная динамика сохранилась, однако снижение интереса оказалось не столь существенным – на 7%, 15%, 12% и 6% соответственно. В 2016 году при этом рост продемонстрировали направления, по которым начал летать российский лоукостер «Победа». Например, увеличился спрос среди россиян на поездки в Жирону (+197%), Кёльн (+115%), Братиславу (+130%). Причем ранее, в 2015 г. по сравнению с 2014 г., интерес к Кёльну и Братиславе среди наших соотечественников, наоборот, снижался – на 161% и 60% соответственно. Несколько вырос спрос на поездки в те страны, о которых много говорили в новостях. Так, Португалия и Исландия, которыми особенно заинтересовались после чемпионата Европы по футболу – 2016, прибавили 9% и 16% поклонников, а Панама – сразу 48%. Потянулись россияне на дальние берега. Так, если в 2015 г. по сравнению с 2014 г. спрос на поездки в Австралию упал на 92%, а в Новую Зеландию – на 23%, то в 2016 г. интерес к этим странам вырос на 41% и 42% соответственно. На положительную динамику, по мнению эксперта momondo, могли повлиять скидки на авиабилеты, например, в мае спецпредложения на перелеты в Австралию выдвигали компании Air China и Etihad Airways. Акции на билеты в Новую Зеландию можно было найти в мае-ноябре у Singapore Airlines и Emirates. Таиланд сохраняет свою популярность на прежнем уровне. Однако по некоторым востребованным направлениям внутри этой страны прослеживается снижение: например, Самуи (-11%), Паттайя (-24%). Но зато к более экзотичным местам интерес растет – так, востребованность Краби увеличилась на 40%. Возрастает спрос и на поездки в другие азиатские государства. Например, за 2016 год на 21% повысилась популярность Китая, на 80% – востребованность Южной Кореи. Также в последнее время растет спрос на путешествия в Филиппины (53%), Малайзию (37%) и Сингапур (26%). Шри-Ланка, несмотря на снижение интереса россиян на 107%, ранее входила в топ-25 наиболее востребованных направлений, но постепенно опускается в рейтинге: за 2016 год страна потеряла еще 21% поклонников и сместилась на 27-ю строчку. Наконец, в связи с экономической ситуацией и курсом рубля в последние два года постепенно начали показывать рост бывшие советские республики – Казахстан (+4% в 2016 г.), Грузия (+61%), Азербайджан (+32%). «Это близлежащие бюджетные направления, где сейчас активно развивается туриндустрия, так что в 2017 году тренд на поездки по этим направлениям сохранится. Тем более что, например, в Казахстане в этом году начнется второй этап реализации программы развития туристической отрасли до 2020 года и с 1 мая запустится режим «открытого неба», рассчитанный на привлечение иностранных авиакомпаний. А Узбекистан на днях получил звание второго самого горячего направления на 2017 г., по версии Financial Times, как уникальная страна Великого Шелкового пути», – комментирует эту тенденцию Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоисковика momondo в России. /TOURBUS.RU

Теги: Авиаперевозки, Индивидуальное бронирование, Онлайн-трэвел, Выездной туризм, Статистика Назад к списку новостей

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