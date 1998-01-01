Новости Глава Ростуризма уверен, что в этом году российские горнолыжные курорты примут шесть млн туристов Наши эксперты, активно работающие на рынке внутреннего туризма, оценили прогнозы Олега Сафонова

Увеличение турпотока в Россию по итогам прошлогоднего туристического сезона предварительно составило порядка 9%. Об этом по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, - сообщает ТАСС. Глава Ростуризма особо отметил развитие горнолыжных курортов. По его данным, горнолыжный отдых зимой 2014-2015 года выбрали более 4,5 млн человек, в прошлом году - 5 млн. В этом году цифра должна составить уже 6 млн человек. "Наибольшей популярностью у нас пользуются горнолыжные курорты Сочи, Северного Кавказа, в Сибири у нас есть ряд интересных горнолыжных курортов, в Кемеровской области, на Алтае и на Дальнем Востоке", - отметил г-н Сафонов. Между тем, в беседе с нашим порталом Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин» заявил, что не разделяет прогнозы г-на Сафонова. По мнению эксперта, «рост по итогам зимнего сезона возможен, но он будет небольшой, в районе 5-7%. Что касается итогов года, то показатели в шесть миллионов человек, на мой взгляд, несколько завышены, если только г-н Сафонов не считает объемы подмосковных горнолыжных курортов, куда туристы приезжают без ночевок. Если смотреть по другим курортам, то Красная Поляна примет примерно 1,5 млн горнолыжников, Шерегеш рассчитывает на 1 млн туристов, объемы Приэльбрусья достигнут 300-400 тыс. человек. Более того, по мере возможного укрепления рубля, которое приводит к снижению цен на пакеты на европейские горнолыжные курорты, поток в Европу будет расти, а на российские курорты соответственно проседать. Особенно учитывая тот факт, что та же «Роза Хутор» увеличила стоимость ски-пассов на 15%, что не устраивает туристов. Таким образом, если рубль продолжит укрепляться, объемы российских курортов могут остаться на уровне прошлого года». Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», также недоумевает, «откуда г-н Сафонов взял такой рост? На базе каких курортов он должен произойти? Да, интерес к горным лыжам колоссальный, но ведь основные горнолыжные курорты не увеличили в этом сезоне сколь-либо заметно гостиничную базу и не открыли новые склоны, тем более не появилось и новых курортов». Как добавляет эксперт, «в нашей компании мы увеличили свои объемы по «Розе Хутор» на 30% за счет увеличения отельной емкости, но и здесь речь не идет о емкости, которая может обеспечить дополнительный миллионный поток. Загрузка в Красной Поляне близится к максимальной, Шерегеш также полностью заполнен, мощность Домбая и Приэльбрусья также ограничена. Для того, чтобы увеличивать потоки, если мы говорим, например, о Красной Поляне, можно использовать номерной фонд Сочи, но для этого в любом случае нужно увеличивать трассы и объединять ски-пассы. Возможно, оптимистичные прогнозы г-на Сафонова построены в том числе и на объемах горнолыжных центров Подмосковья, которое становится одним из центров этого вида отдыха». «Спрос на горнолыжный отдых в этом году уверенно крепкий, но охарактеризовать его как повышенный я не могу, - отметил, в свою очередь, Илья Уманский, гендиректор туроператора «Алеан». – Причин хорошего спроса несколько: во-первых, это повышенный интерес к отдыху в стране, и в том числе на горнолыжных курортах, во-вторых отсутствие достаточного количества снега на европейских курортах и отличный снежный покров на российских. При этом хотелось бы отметить, что в этом году мы наблюдали понижение интереса к горнолыжным турам на период новогодних праздников. Спрос, конечно, был, но если в аналогичном периоде прошлого года он был ажиотажным, то в этом году он был умеренный, на февраль и март мы видим оживление». «Самый востребованный регион среди клиентов нашей компании – горнолыжные курорты Красной Поляны, наиболее развитые и современные. Красная Поляна также является основным курортом, где находят свое применение туроператоры, ведь за счет высоких емкостей курорт заинтересован в сотрудничестве с турбизнесом, чего нельзя сказать о небольших горнолыжных курортах, которые обеспечивают свою загрузку за счет прямого бронирования», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU



Теги: Ростуризм, Горнолыжные туры, Олег Сафонов, Красная Поляна, Внутренний туризм Назад к списку новостей

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