2,5 мнл туристов провели новогодние праздники в Москве

Москву на новогодние праздники посетили 2,5 млн туристов. Такие цифры озвучил мэр российской столицы Сергей Собянин, – сообщает АТОР.

При этом опрошенные АТОР туроператоры, занимающиеся въездным туризмом, оценивают рост спроса из-за рубежа в 20-30%, при этом в основном на новогодние праздники в столицу приезжали гости из Китая и стран Европы, а среди российских туристов наибольшей популярностью наш город пользовался у жителей Центрального федерального округа.

«На мой взгляд, новогодние праздники стали популярнее по сравнению с прошлым годом», - отметил заместитель генерального директора троператора «Академсервис» Александр Курносов. При этом он подчеркнул, что традиционно в Россию на Новый год иностранцы едут в небольшом количестве, праздники не пользовались спросом, высокий сезон открывается весной.

По словам Александра Курносова, по-прежнему в Москву в основном едут туристы из Китая и Европы, стабилизировался спрос у туристов из США.

«Непосредственно у нас продажи новогодних каникул в Москве были небольшими, но я знаю, что в целом по рынку спрос увеличился», - отметила руководитель департамента по въездному туризму компании «Алеан» Ольга Ковалевич. По ее словам, были запросы из Индии, Таиланда, Великобритании.

Наибольшее количество российских туристов, по данным столичных властей, прибывает в столицу из Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов средней полосы России. Во время зимних каникул сюда также едут из Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Омска, Уфы и даже из Владивостока. «Я бы оценил спрос на новогодние праздники в Москве на уровне прошлого года. Наиболее активно туры бронировались в декабре, но в какие-то даты бронирований было меньше», - рассказал генеральный директор компании «Мультитур» Дмитрий Шаров. По его словам чаще всего туры в столицу покупают жители Центрального федерального округа, есть гости и из дальних регионов России, некоторые из которых едут к друзьям или родственникам, а в Москве заказывают лишь экскурсии. Правда, таких немного.

В основном туристы предпочитают при этом гостиницы среднего класса. «Мы стараемся сделать стоимость экскурсионных программ оптимальной, выбираем гостиницы по сочетанию цены и качества», - рассказал эксперт.

Дмитрий Шаров отметил, что средняя продолжительность туров – 3 дня и 2 ночи, стоимость – примерно 17 тысяч рублей на человека.

«Я не стал бы говорить о феноменальном спросе на новогоднюю Москву со стороны иностранных туристов, поскольку цены были далеко не бюджетны. И, не смотря на то, что российские власти уделяют большое внимание продвижению России на зарубежных рынках, как круглогодичного туристического направления, пиковым сезоном по-прежнему является лето, - отметил в свою очередь в беседе с нашим порталом Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел».

– Мы, например, не смогли достигнуть показателей в +20% по итогам новогодних заездов в Москву, наши туристы все чаще интересовались не самой столицей, а

близлежащими регионами (Кострома, Суздаль), большой интерес был к Великому Устюгу. Вообще новогодние заезды в нашей компании не были столь активными, мы ожидаем всплеска продаж к февралю. В основном в Москву едут гости из Китая и арабских стран».

«Если мы говорим об иностранных туристах, то никакого всплеска интереса на новогодние даты не было, спрос вырос максиму на 5%, - заявил нам Александр Молочник, генеральный директор бюро путешествий и экскурсий «АБМ». – В рамках общего въездного потока за год, новогодние объемы выглядят скромно, но эта стандартная история. Иностранные туристы все же предпочитают приезжать в Москву летом».

«Новогодняя Москва приняла много туристов, объемы превысили прошлогодние показатели, но незначительно, поскольку в этом году стояли сильные морозы, которые и подпортили общую картину. У нас из-за холодов отказались от поездки две детские группы», - заключила Людмила Кускова, генеральный директор компании «Мама-тур».

/TOURBUS.RU