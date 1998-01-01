В Петербурге появились «туристические» проездные

Билеты на городской тран с порт, рассчитанные на один час и один день, существенно облегчат жизнь самостоятельным турис та м

С Нового года в городе на Неве введены в обиход новые виды проездных билетов в общественном транспорте, некоторые виды которых особенно должны понравиться гостям Северной столицы, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

В отличие от Москвы, до конца 2016-го в Петербурге туристы были вынуждены либо приобретать дорогие проездные с множеством поездок, либо покупать одноразовые билеты. Причем в питерском метро до сих пор действуют металлические жетоны – своего рода достопримечательность. Однако с 1 января ситуация изменилась.

Жетоны никуда не делись. Однако теперь в Петербурге появился билет на 90 минут (цена - 70 рублей), благодаря которому в течение 1,5 часов можно без ограничений кататься на любом (включая метро) виде общественного транспорта. Что для тех, кто ездит с пересадками (например, при необходимости доехать с одного из железнодорожных или автовокзалов города до аэропорта) очень удобно и экономично.

Кроме того, в продаже появился и проездной на сутки: его стоимость составляет 180 рублей. «Билет предоставляет право пользоваться наземным транспортом и метрополитеном без ограничений в течение срока его действия, а приобрести его можно на срок от одних до семи суток включительно», - пояснили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Что опять же очень интересно для туристов: купив такой билет, можно ездить по Петербургу, не беспокоясь об оплате проезда. Причем покупать его можно только тогда, когда есть необходимость в многочисленных переездах между жостопримечательностями..

Стоит напомнить, что проезд в общественном транспорте Петербурга с началом 2017 года резко подорожал. Теперь разовый тариф на проезд в метро составляет 45 рублей (в 2016-м - 35), а в наземном транспорте – 40 рублей (ранее был 30). Вместе с тем при оплате электронными средствами платежей стоимость проезда составляет до 36 рублей в метро и до 31 рубля в наземном транспорте.

Несмотря на то, что организованных туристов новинка касается мало, в среде турбизнеса города появление новых проездных также приветствуют. «Если «групповым» туристам, как правило, предоставляется перевозка арендованными автобусами, то самостоятельные чаще пользуются общественным транспортом. – констатируют представители питерского турбизнеса.

– Поскольку ездить по городу им приходится много, то и расходы, особенно в случае семьи, довольно существенные. А появление таких проездных поможет одновременно и сэкономить, и избавиться от необходимости все время покупать новый одноразовый билет».

/TOURBUS.RU