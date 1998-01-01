Ингушетия за пять лет намерена построить два крупных горнолыжных курорта

Наши эксперты оценивают потенциал новых зимних горнолыжных комплексов «Армхи» и «Цори», которые планируется возвести в горах Ингушетии

Республиканские власти Ингушетии разработали проект строительства новых современных горнолыжных трасс, гостиничных комплексов, детского турцентра и спортивных сооружений на территории курорта "Армхи", создаваемого в рамках первого этапа строительства горно-туристического комплекса в регионе. Мероприятия предполагается завершить до 2022 года, - сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы главы Ингушетии, на курорте за счет частных инвестиций уже построена горнолыжная трасса, предназначенная как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов, есть кресельный подъемник протяженностью 650 м, система искусственного оснежнения, водоотводы. Открыты три бассейна, пункт проката спортивного оборудования, ресторан (на фото), магазин, гостиница.

Помимо завершения строительства комплекса "Армхи", планируется создание и горно-туристического комплекса "Цори". По предварительной оценке, площадь обоих курортов составит 50 кв. км, будет проложено 62 км горнолыжных трасс и установлено 19 подъемников. Потенциал создания мест в отелях оценивается в 12,5 тыс., а ежедневная пропускная способность на лыжных спусках – 28 тыс. человек.

Власти Ингушетии рассчитывают, что реализация проекта развития туризма до 2022 года позволит увеличить поток российских и иностранных туристов на горный курорт до 70 тыс. В прошлом году на туробъектах республики побывали более 40 тыс. туристов.

«Армхи – круглогодичный, безопасный, интересный курорт, где еще сохранилась первозданная природа, чего уже нет на той же Красной Поляне, При этом курорт географически доступен (аэропорты в Беслане и Назрани и ж/д станция Владикавказ), что делает его более привлекательным по сравнению с Архызом или соседним курортом Ведучи в Чечне, - рассказал нам член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – К тому Ингушетия – очень интересная республика с огромным количеством достопримечательностей, которые расположены достаточно близко от горнолыжного курорта. Я бы хотел посоветовать местным туркомпаниям организовать комбинированные туры с посещением Грузии, ведь до нее всего два часа езды.

Немаловажно, что местные чиновники готовы предоставить и господдержку инвесторам.

Но при всех плюсах Ингушетии и курорта Армхи, пока он не совсем подготовлен, ведь там всего одна очередь канатной дороги и мало трасс. На мой взгляд, необходимо построить здесь минимум 30-40 км. трасс, открыть гостиницы и тогда этот курорт сможет составить достойную конкуренцию уже существующим в России горнолыжным комплексам».

«Сейчас Ингушетия пользуется популярностью только среди туристов из соседних регионов, что, на мой взгляд, незаслуженно. Сейчас сложно говорить о перспективах, нужна очень большая и очень кропотливая подготовительная работа, все будет зависеть от исполнителей. Но места там удивительные, думаю, интерес будет, - говорит Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ».

«Я положительно отношусь к идее развития горнолыжных курортов России, - отметила, в свою очередь, Софья Рисова, генеральный директор компании «Флейм Тревел». – Интерес туристов к отдыху внутри страны растет, уже сейчас мы фиксируем увеличение продаж туров не только на горнолыжные курорты Сочи, но и Приэльбрусья, хорошо продается Домбай и Архыз.

Туристам хочется узнавать новые места и если курорт «Армхи» в Ингушетии сможет предложить гостям высокий уровень сервиса по приемлемым ценам, то успех будет обеспечен».

/TOURBUS.RU