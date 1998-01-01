Новости «Победа» хочет летать в Рим Наши эксперты разошлись в оценке востребованности планируемых рейсов бюджетного авиаперевозчика в итальянскую столицу

Авиакомпания "Победа" подала в Росавиацию заявки на допуск к регулярным рейсам из Москвы в Рим, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о рейсах в аэропорт "Чампино" в 15 км к юго-востоку от центра. Ближайшее заседание межведомственной комиссии при Минтрансе РФ по допуску авиакомпаний к международным перевозкам состоится 30 января, сообщила Росавиация. Вместе с тем ранее сообщалось, что в ноябре межведомственная комиссия при Минтрансе отказала "Победе" в допуске на регулярные полеты в Турин. Перевозчик запрашивал допуск на рейсы по этому направлению по 7 раз в неделю. На них также претендовали авиакомпании "Сибирь" (группа S7) и "Уральские авиалинии", в результате первая получила 5 частот в неделю, вторая — 2. До этого "Победа" получила допуск на 7 частот в неделю в другой итальянский город — Пизу. Рейсы по этому маршруту компания планирует открыть в зимнем расписании 2016/2017 гг. Кроме того, в настоящее время "Победа" летает в Милан. Юлия Андрющенко, руководитель направления Италия компании «Ванд», между тем не видит больших перспектив рейсов «Победы» в Рим: «На сегодняшний день перевозка на направлении оптимальна и не требует увеличения. Мы не работаем с этим перевозчиком и маловероятно, что наши туристы изменят свои предпочтения. Возможно, рейсы будут востребованы у самостоятельных туристов, но и здесь возникают сомнения». Говоря о продажах на направлении, эксперт назвала их активными, что «несвойственно для посленовогоднего периода. Даже в хорошие времена первая неделя после новогодних каникул была провальной. Сейчас же мы отмечаем позитивную динамику продаж, глубина бронирования достигает сентября, неплохо продаются весенние каникулы». Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», также говорит о высоком уровне продаж на итальянском направлении: «Курс рубля стабилен, потому спрос активизировался. Нас очень радует всплеск активности, который давно не наблюдался в традиционный период спада. Что касается рейсов «Победы», то, скорее всего, они заинтересуют только самостоятельных туристов. Конечно, новые рейсы могут несколько снизить стоимость пакета в Рим, опять же не думаю, что туристы, которые могут позволить себе недешевое путешествие в Рим, начнут пересаживаться на «Победу». Ольга Лосева, гендиректор «Компании ЮДО», напротив, не исключает, что рейсы «Победы» будут грузится хорошо. «Спрос на этом направлении стабильно высокий, при этом нынешняя экономическая ситуация приводит к росту спроса на бюджетные туры, потому и бюджетная перевозка будет выглядеть весьма привлекательно», - считает эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Рим, Италия, "Победа", Лоукостеры, Выездной туризм, Экскурсионные программы Назад к списку новостей

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