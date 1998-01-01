Начался российско-австрийский Год туризма

Официальное открытие перекрестного Года туризма Россия - Австрия - 2017 состоялось вчера в ходе проходящей в Вене Международной выставки туризма, путешествий и отдыха Ferien Messe Wien. В мероприятии приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, руководитель Департамента туризма и исторических объектов Министерства науки, научных исследований и экономики Австрии Элизабет Удольф-Штробль.

Как рассказали нам в пресс-службе Министерства культуры, задачи Года туризма – взаимное продвижение новых турпродуктов («Великий Шелковый путь», «Великий Волжский путь», «Музыка без границ: великие композиторы России и Австрии»), децентрализация туристских потоков, продвижение новых дестинаций (прежде всего городов, принимающих ЧМ-2018), развитие межрегионального сотрудничества двух стран. Особое внимание будет уделено маркетинговым акциям, обмену опытом в развитии горнолыжного туризма, экспертным консультациям, совместным проектам Ассоциаций малых городов и красивых деревень.

После официальной церемонии состоялся концерт лауреатов XV Международного конкурса имени Петра Чайковского. Музыканты представили произведения русских и австрийских классиков, еще раз напомнив о красоте и богатстве обеих культур.

«Перекрестный» Год туризма Россия - Австрия призван переломить негативную тенденцию снижения турпотоков и стать фактором укрепления сотрудничества между двумя странами». Об этом накануне мероприятия на брифинге в Москве сообщила заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.



С 12 по 15 января в Палате экономии Австрии также проходит Туристский российско-австрийский форум, цель которого – знакомство австрийской аудитории с туристскими бизнес-проектами России, конференция экспертов по городскому и культурному туризму, посвященная развитию городского и въездного туризма.

Завершится официальное открытие Года 14 января «Имперским балом» в Бадене.

Церемония закрытия Года туризма пройдет в Петербурге.

Напомним, что месяц назад, в преддверии Года туризма, в Вене начал работу Национальный офис по туризму Visit Russia.

Как отметил в ходе церемонии открытия турофиса заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, курирующий проект Visit Russia, Сергей Корнеев, «Презентация российского туристского потенциала в Австрии имеет такое же важное значение для закрепления на европейском туристском рынке, как и прошедшие в этом году маркетинговые мероприятия в Португалии, Испании, Франции, Италии, Великобритании.

Сегодня поток гостей из этих стран в Россию составляет около 130 тысяч человек в год, треть всего въездного турпотока из Европы, и может быть существенно выше.. Большие перспективы по привлечению туристов в Россию открывает проведение Кубка конфедераций – 2017 и Чемпионата мира по футболу – 2018.

Мы рассчитываем на формирование возвратного туризма, будем стремиться к тому, чтобы побывавшие в России путешественники вернулись к нам еще раз. Кроме того, их рассказы о поездке друзьям, коллегам, знакомым, по сути, должны стать продолжением информационной кампании, которую мы проводим в Европе».

/TOURBUS.RU