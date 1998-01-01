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13 января
В Хургаде открылось генконсульство России
Туроператоры надеются, что открытие генконсульства приблизит возвращение наших туристов на популярный египетский курорт
Генеральное консульство России открылось в январе на египетском курорте Хургада, сообщили в туристическом офисе посольства Арабской Республики Египет в РФ.
Консульство открылось 9 января для приема документов, но пока работает в тестовом режиме. Консульство пока оказывает не все виды услуг, уточнить режим работы можно по местному телефону 065-346-5959.
Источник в МИД РФ подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. "Действительно, в Хургаде уже около трех месяцев работают генконсул и два его сотрудника", — сообщил "Интерфаксу" источник в российском внешнеполитическом ведомстве. По его словам, решение об открытии генконсульства РФ в курортном городе было принято больше года назад.
"Это давно было понятно, когда речь идет о миллионах туристов, что надо открывать. Египтяне предлагали также открыть генконсульство в Шарм-эль-Шейхе, но пока об этом речи не идет. Консульские сотрудники могут туда ездить из Хургады — это ближе, чем из Каира", — сказал источник.
Эксперты туриндустрии считают открытие диппредставительства в Хургаде хорошим знаком.
"Это очень положительный момент, который скажется на укреплении отношений с египетской стороной", — отметила гендиректор туроператора “Пегас Туристик” Анна Подгорная.
«Открытие генконсульства РФ в Хургаде – потенциально очень хорошая новость, - говорит член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – Конечно, сейчас российских туристов в Египте практически нет, но мы надеемся, что в обозримом будущем ситуация изменится и Хургада вновь станет местом массового отдыха наших соотечественников.
Конечно, я поддерживаю идею открытия нашего диппредставительства, которое поможет в решении текущих вопросов, в работе с египетскими бизнесменами и, конечно, что немаловажно, будет представлять интересы России в этой стране».
Ольга Лосева, гендиректор турфирмы «Компания ЮДО», заявила нам, что «склонна верить обещаниям вскоре открыть Египет, ведь вопросы безопасности улажены и нет причин для затягивания сроков по открытию этого направления. Как только авиасообщение будет возобновлено, поток в эту страну начнет восстанавливаться быстрыми темпами, даже несмотря на то, что сначала это будут регулярные рейсы в Каир, что, естественно, скажется на стоимости тура.
Но те туристы, которые хотят поехать на курорты этой страны, готовы воспользоваться и перевозкой до Каира, а потом добираться 5-6 часов до основных курортов».
Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», не исключает вероятности открытия направления в наступишем году, но, по его мнению, «произойдет это не раньше весны будущего года. Европейские перевозчики наращивают объемы перевозки, а мы обычно ориентируемся на них, поэтому Египет в 2017 году будет открыт.
Только сначала возобновят перевозку на уровне назначенных нацперевозчиков, речь будет идти о полетах в Каир, что не окажет глобального влияния на туризм. Когда будут запущены чартеры в Хургаду, сказать сложно».
О том, что открытие чартерного авиасообщения с курортами Египта — вопрос недалекого времени, заявил сегодня журналистам и глава Минтранса РФ Максим Соколов, которого цитирует "Интерфакс".
"Заключение по открытию регулярных рейсов в Каир сейчас готовится, как только оно будет подписано соответствующими экспертами, на его базе мы сформируем предложения и направим в правительство РФ для принятия окончательного решения руководством страны", — сказал министр, добавив, что предложения будут направлены в правительство "в ближайшее время".
"Что касается вопросов по открытию чартерного сообщения с наиболее интересными для наших туристов местами побережья Красного моря — Шарм-эль-Шейхом и Хургадой — то это тоже вопрос недалекого времени. Наши эксперты уже выехали для инспекции этих двух аэропортов. Как только эксперты вернутся, до 20 января, на базе их информации мы сможем подготовить заключение и об их готовности", — добавил Максим Соколов.
/TOURBUS.RU
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