Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Эйлат вырос на 150% Наши эксперты хара к теризуют новогодний спрос на отдых на израиль с ком побережье Красного моря и прогнозируют дальнейший спрос на направлении

Поток туристов из России в аэропорт Овда в Израиле с октября 2016 года по 7 января 2017 года вырос на 150% и продолжает увеличиваться, сообщили нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма Израиля. "В период со 2 октября 2016 года по 7 января 2017 года было выполнено 87 рейсов со средней загрузкой 82%. В общей сложности в аэропорт Овда прибыло 15,1 тыс. гостей из России. Это приблизительно на 150% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было организовано 42 перелета в Овду со средней загрузкой 66%, было перевезено 5 927 туристов из России", — сообщили в министерстве. По данным пресс-службы, такой рост пассажиропотока стал во многом результатом работы запущенной в октябре 2016 года поощрительной программы Министерства туризма Израиля для компаний, осуществляющих перелеты в аэропорт Овда. Между тем, в беседе с нами Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», охарактеризовал новогодние продажи Израиля как слабые и в разы уступающие объемам аналогичного периода прошлого года: «Озвучивать причину я не стану, поскольку я сам не могу дать логического объяснения падению продаж по этому направлению. Новогодние даты продавались очень плохо, и я не думаю, что стоит ожидать каких-то радикальных изменений в ближайшее время». Мария Казакова, менеджер направления Израиль компании KMP Group, напротив, отметила, что «новогодние продажи на этот раз шли достаточно активно, с явным перевесом по отношению к прошлому году. Мы фиксируем увеличение спроса на Тель-Авив, глубина продаж достигает лета. Еще не закончилась первая рабочая неделя в этом году, а мы уже получили достаточно много заявок на отдых в этом регионе страны. Активизацию спроса мы связываем с укреплением курса рубля, и у нас есть все основания полагать, что по итогам года мы получим отличные результаты». «Новогодние продажи Эйлата прошли в штатном режиме, - заявил нам Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go. – Сейчас наступает традиционный период спада, прогнозировать уровень спроса по году непросто, многое здесь зависит от экономической ситуации в нашей стране. Если рубль будет стабильным, то продажи пусть незначительно, но увеличатся. При этом стоит отметить, что объем потока российских туристов непосредственно в Эйлат значительно уступает общим показателям по Израилю. Так, в среднем страну посещает около 400 тыс. туристов в год, из них лишь 15 тыс. приходится на этот курорт». Как считает наш эксперт, «на мой взгляд, необходимо уделять внимание не только Эйлату, но и центру страны, ведь основная масса туристов все же стремится посетить экскурсионный Израиль – Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу и др. Министерство туризма Израиля стало активнее продвигать эти регионы, но пока этого, на мой взгляд, недостаточно. Кстати, те, кто начинает свое путешествие с центра Израиля, зачастую переезжают как минимум на 2-3 ночи на Красное море в Эйлат, поэтому от этого выигрывает не только центр страны, но и этот великолепный курорт на Красном море». «Спрос на Эйлат в новогодние даты был очень хороший, мы продали все наши запланированные объемы. Сейчас спрос немного снизился по сравнению с другими пиковыми датами, но все еще выше, чем в прошлом году. Средняя глубина продаж по Эйлату составляла 11-14 дней до даты заезда, средний чек на человека - $ 800. Что касается перспектив, мы планируем продолжать полетную программу в Эйлат до конца марта. Пока подробностей по дальнейшей полетной программе и конкретики по турам нет, но направление востребованное – Тель-Авив и Эйлат популярны у наших клиентов», - заключила Татьяна Круглова, ведущий PR-менеджер туроператора «TUI Россия». /TOURBUS.RU

Теги: Израиль, Эйлат, Красное море, Морской отдых, Новогодний отдых Назад к списку новостей

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