Один из главных туристических символов Петербурга передается Церкви

«Совместить будет почти невозможно», - примерно так оценивают намерение передать в лоно РПЦ Исаакиевский собор Петербурга представители туристического бизнеса Северной столицы, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: на днях губернатор города на Неве Георгий Полтавченко заявил, что договоренность о передаче на 49 лет одной из главных достопримечательностей Петербурга Русской православной церкви (РПЦ) достигнута. При этом, по его словам, содержание огромного и очень популярного у гостей города объекта (за год он принимает до трех млн туристов) ляжет на «плечи» (РПЦ).

Однако в тот же день глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) высказала мнение о том, что «поскольку это объект ЮНЕСКО, здесь городские субсидии должны быть задействованы».

О чем идет речь? Поскольку Исаакий крайне популярен у туристов, за год он получает доход в объеме около 850 млн рублей. Именно на эти деньги постоянно ведется его реставрация и поддерживается практически идеальное состояние, которое как раз и изумляет гостей Петербурга.

Поскольку предполагается, что вместе с передачей РПЦ вход в собор станет бесплатным, каким образом будут компенсироваться выпадающие доходы – никому не известно. Не говоря уже о том, что совмещение экскурсионной деятельности с религиозной вызывает особое беспокойство.

«Я глубоко религиозный человек, однако необходимости передачи Исаакиевского собора РПЦ абсолютно не вижу, – говорит по этому поводу гид-экскурсовод с 30-летним стажем Ирина Лисицина. – Консенсус между церковью и музеем давно достигнут и никто не запрещает РПЦ проводить в Исаакии любые мероприятия. А вот полная передача в ее ведение этого объекта может привести к серьезным негативным последствиям для сферы туризма».

По ее мнению, в полном объеме, так, как это происходит сейчас, совмещать религиозную и экскурсионную деятельность невозможно.

«Увы, но мой опыт работы на объектах РПЦ, которые также в свое время были переданы в ее ведение, показывает, что постепенно экскурсионная деятельность из таких храмов вытесняется. – считает Ирина Лисицина. – Трудно себе представить, как будут одновременно совмещаться многочисленные экскурсии и службы. Считаю шаг по передаче Исаакия РПЦ непонятным и явным «минусом» для петербургского туризма»

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С ее мнением солидарны не только многие представители сферы туризма, но и депутаты. Алексей Ковалев, лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга, уверен, что «это неразумное и вредоносное решение, которое ударит по всей системе реставрации памятников в Петербурге».

Кроме того, он считает, что передача собора РПЦ приведет к тому, что получаемые на его территории средства «утекут» в неизвестном направлении в то время, как государство все равно будет вынуждено «вкладываться» в реставрацию объекта. Да и в Министерстве культуры полагают, что «совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций».

Однако главный вопрос – как быть с договорами, которые турфирмы уже заключили с Исаакиевским собором вплоть до 31 декабря 2017 года. По оценке директора музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова, при этом возможны несколько вариантов, однако трудностей избежать вряд ли удастся, поскольку «новая метла», скорее всего, введет и новые порядки.

По его мнению, поскольку РПЦ не ведет официальной финансовой деятельности, не исключен вариант, при котором между туристами и собором появится какой-то новый посредник: «Может быть и такое, что практику обслуживания групп туристов продолжит какая-либо существующая туристическая компания, с которой договорится РПЦ».

В любом случае процесс передачи собора РПЦ и все организационные вопросы, связанные с ним, должны быть завершены к началу «высокого» сезона: иначе Петербург просто лишится одной из своих главных «изюминок», привлекающих в него туристов со всего мира.

/TOURBUS.RU