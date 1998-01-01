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Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Зика в Таиланде и Доминикане/ British Airways не будет кормить на рейсах в Петербург/ Автобусы до нового аэропорта Жуковский начали ходить по новому расписанию

Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Зика в Таиланде и Доминикане

Роспотребнадзор опубликовал список стран с высокой заболеваемостью лихорадкой Зика. По данным ведомства, сейчас вирус передается в 48 странах Американского региона, а также ряде стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Только в странах Америки общее число заболевших превышает полмиллиона.

Среди неблагополучных оказались популярные у российских туристов страны: Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика, Куба, Мексика, Индонезия.

Так, во Вьетнаме с 31 декабря по 9 января было выявлено 4 новых случая заболевания лихорадкой. В Таиланде за прошлый год было зафиксировано более 718 случаев.

Лихорадка Зика — заболевание, передающееся через укусы комаров. Его симптомами являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, лихорадка, опухание суставов. Лихорадка Зика особенно опасна для беременных женщин, поскольку приводит к тяжелым патологиям развития плода.

British Airways отменила бесплатное питание на коротких рейсах

Авиакомпания British Airways с 11 января отменила бесплатное питание в эконом-классе на коротких рейсах из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик. Об этом сообщает The Telegraph.

За плату будут предлагаться снэки, салаты, напитки и комплексные ланчи по цене от 1 до 5 фунтов стерлингов. Например, чай и кофе на борту стоят 2,3 фунта, бутылка воды — 1,8 фунта, пиво — 4 фунта, вино — 4,5 фунта, чипсы — 1 фунт, ланч с курицей и рисом — 5 фунтов.

Поставщиком платного питания для авиаперевозчика стала компания Marks&Spencer.

Ранее свои действия авиакомпания объяснила недовольством пассажиров существующим меню на коротких рейсах и их желанием видеть на борту более широкий ассортимент блюд.

При этом, как сообщается на сайте авиакомпании, нововведение не касается рейса Лондон — Москва — Лондон. Однако бесплатное питание отменили на рейсах из Лондона в Санкт-Петербург и обратно.

На дальних маршрутах перевозчика питание остается бесплатным, однако на части рейсов оно будет сокращено.

Автобусы до аэропорта Жуковский начали ходить по новому расписанию

Новое расписание начало действовать для автобусов, доставляющих пассажиров в новый подмосковный аэропорт Жуковский от платформы "Отдых" Казанского направления МЖД, с 12 января, сообщается на сайте "ЦППК".

В нем поясняется, что новый график движения автобусов начал действовать в связи с изменением расписания авиарейсов аэропорта Жуковский. Обновленное расписание автобусного трансфера приводится на сайте "ЦППК".

Примерное время в пути трансфером – 20 минут. Оплата автобусного трансфера осуществляется одновременно с приобретением разового билета на проезд в электропоезде. Кроме того, у пассажиров есть возможность купить билеты в автобусе у кассира-контролера.

Стоимость проезда в автобусе: 100 рублей, детский тариф (от 5 до 7 лет) – 25 рублей. Стоимость провоза багажа включена в стоимость предоставления услуги.

Стоимость проезда обычными электропоездами по маршруту Казанский вокзал – "Пл. Отдых" cоставляет 102,5 руб., экспрессами – 160 руб.

/TOURBUS.RU



