Новости Триста туристов 18 часов не могли вылететь из Таиланда из-за «перекрестных» авиабилетов Наши эксперты комментируют ситуацию с клиентами компаний Coral Travel и "Пегас Туристик", у которых оказались одновременно билеты на регулярные и чартерные рейсы

Пассажиры рейса авиакомпании Nordwind, задержавшегося вчера в Бангкоке из-за решения авиационных властей страны, вернулись в Россию лишь спустя 18 часов. По словам туристов, рейс N4 2722 должен был вылететь вчера в пять утра по московскому времени, но был перенесён на 10 часов, однако в итоге регистрация началась только около 19:30. Накануне стало известно, что российские туристы, отдыхавшие в Таиланде, не могут вылететь из Бангкока в Москву из-за несоответствия билетов: в Таиланд у них были билеты на чартерный рейс, а обратно в Россию – на регулярный. По закону Таиланда туристы могут вылететь, только если у них оба билета одного типа. Рейсом Nordwind летели туристы компаний Coral Travel и "Пегас Туристик", всего в самолете было более 300 пассажиров. Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова рассказала "Интерфаксу", что перевозчик Nordwind с 5 ноября 2016 года выполняет в Бангкок один раз в неделю регулярный рейс, и второй раз в неделю – чартерный. "Так как многие туристы выбирают для отдыха десятидневные туры, их рейсы "перекрещиваются". До сегодняшнего дня проблем с этим не было. Сегодня авиационные власти Таиланда сообщили авиакомпании, что туристы, прилетевшие регулярным рейсом, не могут улететь чартерным", — пояснила она. По ее словам, авиакомпании удалось получить разрешение на вылет лишь в среду вечером. «Авиакомпания Nordwind летает в Бангкок с одной регулярной и одной чартерной частотой в неделю. У туристов, которые летят на 7 или 14 дней, проблем с авиационными властями возникнуть не могло. Риск есть для тех, кто приехал на 10 дней. Однако рейсы выполняются уже фактически три месяца – с 5 ноября 2016 года – и до сегодняшнего дня всё было в порядке. Сегодня по непонятным причинам стали отказывать в перелёте», – сообщил, в свою очередь, советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», между тем в беседе с нами отметил, что не понимает, «зачем, зная авиационные правила страны, продавать пакеты, в которых заложена чартерная и регулярная перевозка. Мы никогда так не поступаем и не рискуем нашими туристами. Законов никто не отменял, и нужно с ними считаться. Ничего удивительного не произошло. Туристы прилетели на регулярном рейсе, значит вернуться они должны тоже на «регулярке». «Год назад ровно такая же ситуация произошла с туристами «Библио Глобус», и очень печально, что она повторилась вновь, учитывая тот факт, что с авиационными правилами знакомы все туроператоры. Да, мне тоже они непонятны, более того, я считаю их бессмысленными, но они есть и мы должны их принимать, - заявил, в свою очередь, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. – Удивительно, что начальники авиационных компаний Coral Travel и «Пегас Туристик», которые являются профессионалами своего дела, упустили этот момент, что является недопустимым. Туроператоры должны очень внимательно относиться к билетам, чтобы не допускать подобных ситуаций». Солидарна с коллегами и Альзира Гуреева, коммерческий директор компании «Тропик Лэнд»: «Ничего неожиданного в произошедшей ситуации нет, Таиланд не вводил новых авиационных правил, а с действующими все операторы давно знакомы. Очевидно, что сотрудники авиационных отделов компаний невнимательно отнеслись к оформлению билетов. Надеюсь, что подобного не повторится. Да, игроки с достоинством вышли из ситуации, но лучше не допускать их совсем». /TOURBUS.RU

Теги: Nordwind, Бангкок, Таиланд, Задержка рейсов, "Пегас Туристик", Coral Travel Назад к списку новостей

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