Новости Туроператоры не спешат платить взносы в новый фонд «Турпомощи» Эксперты комментируют информацию о том, что лишь 3% операторов внесли взносы в фонд персональной ответственности, что необходимо сделать до 31 января

Туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, до 31 января 2017 года должны заплатить взносы в фонд персональной ответственности, напомнил Ростуризм на своем сайте в среду. "Туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, обязаны создать фонды персональной ответственности до 31 января 2017 года. Операторов, которые не сформируют фонды в законодательно установленные сроки, Ростуризм будет вынужден исключить из единого федерального реестра", – заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, Минкультуры РФ и Ростуризм заблаговременно провели всю необходимую информационно-разъяснительную и подготовительную работу с участниками рынка. Ранее глава ассоциации туроператоров "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что на 10 января только 17 туроператоров заплатили взнос в фонд персональной ответственности. Всего же в едином федеральном реестре значатся 612 компаний, работающих на рынке выездного туризма. «Если туроператоры массово активизируются лишь к концу месяца, то даже усиленный штат ассоциации будет не в состоянии обработать в короткий срок такое количество поступающих документов. В итоге часть компаний, по его словам, формально могут оказаться вне ассоциации. Ростуризм, в свою очередь, будет вправе исключить их из единого федерального реестра туроператоров", — отметила пресс-секретарь РСТ Тюрина. Напомним, что, согласно новому законодательству, туроператоры должны перечислить взнос в фонд персональной ответственности в размере 1% от общей стоимости реализованного турпродукта в сфере выездного туризма, полученной за 2016 год. Но так как у компаний пока нет этих данных за предыдущий год, они вносят в фонд персональной ответственности по 100 тыс. рублей, - отмечают юристы. До 31 января 2017 года туроператоры по выездному туризму должны также оплатить взнос в резервный (ранее компенсационный) фонд. Компании с количеством выездных туристов за год не более 10 тыс. человек включительно и общей ценой выездного турпродукта не более 40 млн рублей платят 50 тыс. рублей. Операторы, которые отправили за год не более 100 тыс. туристов – 100 тыс. рублей. Туроператоры с объемом туристов более 100 тысяч, но не более 500 тысяч туристов включительно – 300 тыс. рублей. Те, у кого количество туристов за год превышает 500 тысяч – 500 тысяч рублей. При этом уплата взносов в персональный и резервный фонды не освобождает туроператоров от необходимости оформлять фингарантии. Как поясняет памятка на сайте Ростуризма, только если размер фонда персональной ответственности туроператора становится максимальным (не менее 7% общей цены турпродукта за предыдущий год), финансовое обеспечение ответственности в сфере выездного туризма не требуется и перечисление взносов в фонд персональной ответственности прекращается. «Мы ждем разъяснений от «Турпомощи». Юридическое лицо, от которого мы будем платить взносы, зарегистрировано в 2016 году, но операционную деятельность ведет лишь с начала декабря. Нам нужно понимать, о какой сумме будет идти речь – о 1%, как с действующего туроператора, либо 100 тыс. рублей, как с нового игрока. Как только этот вопрос будет решен, мы заплатим взнос. Уверяю вас, все туроператоры будут платить, другого выхода нет. Многие компании еще не сделали этого, потому что еще не получили пароли для входа в личный кабинет и получения реквизитов. Сейчас хотелось бы, чтобы на сайте были выставлены общие объемы фонда, а не отдельно по каждому туроператору, эти данные, на мой взгляд, должны примеряться к коммерческой тайне», - сообщил нам один из операторов. Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд», также заявила нам, что еще не занималась вопросом внесения средств в фонд «Турпомощи»: «Насколько я понимаю, необходимо открывать счета, для этого нам нужно понимать и процедуру возврата, пока никаких официальных указаний мы не получали, потому пока ничего и не платили. Вообще я крайне негативно отношусь к созданию очередного фонда и очередных поборов. Для чего все это нужно? Никакой пользы этот фонд ни туроператору, ни тем более туристу не принесет». / TOURBUS.RU

Теги: Турпомощь, Фингарантии, Ростуризм, Закон о туризме, фонд персональной ответственности, Туроператоры Назад к списку новостей

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