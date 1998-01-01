Выяснилось, за какой срок нужно бронировать путешествие в этом году

Туристическая поисковая система KAYAK выяснила, как благодаря планированию россияне могут сэкономить приличную сумму при бронировании авиабилетов и отелей.

Зная лучшее время для бронирования авиабилетов, россияне, планирующие путешествие за рубеж, могут сэкономить на их покупке до 49%, считают в компании.

В большинстве случаев планировать путешествия в европейские города как можно раньше нет необходимости: выгоднее всего бронировать билеты в среднем за три месяца до поездки. Существенная экономия получается при покупке билетов за 3 месяца в Вену (32%), Будапешт (37%) и Мюнхен (40%).

Тем, кто собирается в Прагу, следует задуматься о планировании поездки заблаговременно: билеты в столицу Чехии выгоднее всего покупать за семь месяцев. В данном случае экономия будет максимальной — 49% по сравнению с бронированием в менее удачное время.

Что касается длительных перелетов в самые популярные у россиян города по всему миру, KAYAK рекомендует бронировать билеты в среднем за 2–4 месяца до даты вылета. Максимальную выгоду в 31% при бронировании авиабилета на Пхукет можно получить за три месяца до поездки. А вот путешествие в Бангкок, так же, как и в Коломбо (Шри-Ланка), требует более тщательного планирования: за 5 месяцев до вылета билеты будут стоить на 21% дешевле относительно самого невыгодного варианта.

Поездку в Нью-Йорк и на Бали можно начать планировать всего за два месяца: в это время цена на билеты наиболее выгодная.

Что касается проживания, россияне могут сэкономить до 84%, бронируя отели категории 3–4* в удачное время — как в Европе, так и по всему миру. Один или два месяца до поездки — вот тот промежуток времени, когда при заказе гостиничного номера в самых популярных среди россиян местах отдыха можно получить максимально выгодную цену.

Трех- и четырехзвездочные отели в европейских городах, таких как Париж, Барселона, Рим и Лондон, стоят на 53% дешевле при бронировании за 1–2 месяца — россияне могут быть довольно спонтанны при планировании поездки.

С другой стороны, номер в отеле в Мюнхене стоит бронировать за 5 месяцев до приезда, чтобы сэкономить 60%. Россияне, желающие посетить Будапешт, могут забронировать отель за 4 месяца до поездки и сэкономить половину стоимости проживания по сравнению с самым дорогим месяцем.

При выборе отеля в популярных неевропейских городах россиянам следует заранее планировать поездку в Бангкок, где лучшим предложением можно воспользоваться при бронировании за 11 месяцев. Экономия в таком случае составит до 23%. Больше свободы у россиян в 2017 году будет при планировании путешествия в Нью-Йорк или Паттайю. Номер в отеле можно будет забронировать за 1–2 месяца с экономией до 47%. Выбирать отель на Пхукете (43%) и в Дубае (16%) также стоит заблаговременно: максимальная экономия при бронировании за 8–9 месяцев.

В Европе первое место среди самых бюджетных для россиян направлений занимает Мюнхен - авиабилет до столицы Баварии обойдется в среднем в 14 580 рублей. При этом достаточно определиться с покупкой билета за три месяца до вылета. Выгода в таком случае составит целых 40%.

/TOURBUS.RU