Новости Станет ли снижение комиссии «нехорошей тенденцией»? Эксперты обсуждают последствия новых условий работы с агентствами оператора «Библио Глобус»

С начала этого года «Библио Глобус» начал работать с агентствами на новых условиях, - сообщает АТОР. Так, минимальный порог агентской комиссии теперь составляет 6%, максимальный – 7% (ранее комиссия могла составлять до 10%). Без изменений при этом остался размер агентской комиссии только при бронировании туров по России – 9-10% в зависимости от региона и объемов продаж в календарном месяце. В «Библио Глобусе» объяснили новый подход вступлением в силу нового закона о туризме и, как следствие, повышением финансового бремени на туроператоров. Тем не менее, решение туроператора вызвало шквал обсуждений в профессиональной среде. Некоторые представители агентств высказывали предположение, что новая политика лишит турагентства мотивации, а туроператора - потока клиентов. Другие уверены, что туроператор «отсеивает» скидочников – турагентства, отдающие бόльшую часть своей комиссии туристам в качестве скидки. В «Библио Глобусе» не прокомментировали, готов ли туроператор вернуть комиссии агентам при условии снижения объемов продаж. Как показал опрос «Вестника АТОР» туроператоров накануне праздников, пока никто не высказывает однозначного намерения снизить комиссии по примеру «Библио Глобуса». Опрошенные представители крупного и среднего туроператорского рынка, такие как ICS Travel Group, «Пегас Туристик», TUI Russia и «НТК Интурист», отвечают на вопрос с осторожностью – пока таких планов нет. «Сейчас мы вступаем в 2017 год так, как работали в 2016 году. Что будет дальше, пока неизвестно», - сообщила гендиректор компании Анна Подгорная. По ее словам, максимальная комиссия в компании составляет 12%, минимальная – 10%. «На данный момент наша комиссионная программа действует до 31 марта, пока не собираемся ее пересматривать, скорее всего она будет продлена с теми же условиями», - прокомментировали в пресс-службе TUI Russia. В компании, впрочем, не исключили, что снижение комиссий может стать трендом на рынке в 2017 году из-за повышения финансовой нагрузки на туроператоров. Многие туроператоры могли начать неофициально снижать комиссии, массово вводя «промо-тарифы» - туры по привлекательным для туристов ценам, но с низкой агентской комиссией (около 7%). Их появление у «Пегаса», «Анекса», «Интуриста» и других активно обсуждалось и осуждалось агентским рынком, - сообщает АТОР. В то же время, отмечает АТОР, анализируя политику «Библио Глобуса», многие агенты отмечают, что туроператор всегда давал хорошую комиссию, привлекательную цену и не взимал топливный сбор. При этом в его ассортименте никогда не присутствовали так называемые «промо-цены». Зато этот туроператор неоднократно повышал комиссию для стимулирования продаж по некоторым направлениям. Не исключено, что подобные акции будут повторяться и дальше. Комментируя нам новую политику «Библио Глобуса», Светлана Кречкина, руководитель отдела работы с турагентствами компании «Ванд», напомнила, что «этот оператор не первый, кто хочет понизить комиссию агентствам, и не первый, у кого это, скорее всего, не получится». По мнению эксперта, «не думаю, что это станет тенденцией. Сейчас туроператор посмотрит, как отреагирует на новые условия работы агентская среда, как отразится это на раннем бронировании и продажах в целом, после чего откажется от этой затеи. Конечно, сейчас туррынок находится не в лучших условиях, но это не означает, что нужно лишать агентов по сути единственного дохода. Лично мы «играть на комиссии» не собираемся, у нас она останется на прежнем уровне - 10%. Мы никогда не пытались поставить играть простив агентов, не использовали промо-тарифы, чтобы привлечь прямых клиентов. Такие инициативы, на мой взгляд, не долгосрочны и недальновидны». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», напротив, считает решение «Библио Глобус» «вполне рыночным в текущих условиях конкуренции с прямыми продажами. Туроператор, как обычно, первым совершает «революционные» поступки и тем самым обрушивает на себя шквал негатива. Отдельные туроператоры сейчас начнут спекулировать на этом резонансе, громко заявляя о том, что вот они-то не собираются понижать комиссию». «Я же уверен, что это станет тенденцией, ведь понижение комиссии – верный шаг, это позволит убрать ту часть комиссии, которую агенты дают клиенту. Думаю, рынок придет к максимальной комиссии в размере 5-7%, здесь главное, чтобы игроки не делали большей скидки для прямых клиентов», - считает эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Туроператор, Турагентства, Снижение комиссии, Библио-Глобус, Выездной туризм Назад к списку новостей

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