Новости В минувшие новогодние праздники Петербург принял рекордное число гостей Эксперты комментируют 30-процентный рост турпотока в Северную столицу за последний месяц

В период с 15 декабря по 8 января Петербург посетили около 390 тыс. туристов: по официальным данным, Северная столица приняла гостей на 30% больше, чем годом ранее, - сообщает наш петербургский корреспондент. Это подтверждают и сведения о посещаемости наиболее популярных музейных комплексов города. Так, в период с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Государственном Эрмитаже побывали 178 тыс. человек, в ГМЗ «Петергоф» - около 30 тыс., а «Царское Село» и Исаакиевский собор приняли 59 и 146 тыс. гостей соответственно. По оценкам музейщиков, количество посетителей как экспозиций, так и новогодне-рождественских мероприятий в этих учреждениях культуры возросло, по сравнению с тем же периодом годичной давности, на 25-30%. Аналогичные позитивные цифры приводят и другие участники процесса обслуживания туристов. Так, востребованность отелей Петербурга среди гостей города выросла примерно на 10% и составила от 48 до 60%. Причем заметно большей популярностью пользовались гостиницы высоких категорий комфорта (4 и 5*), поскольку «трешки» увеличили показатель загрузки всего на 2%, тогда как более «звездные « объекты размещения – на 9-11%. Во многом это объясняется тем, что Петербург становится все более популярным среди иностранцев даже зимой: в течение новогодних каникул в Петербурге побывали около 40 тыс. гостей из-за рубежа. А китайцев, к примеру, в этот раз приехало вдвое больше, чем год назад. По данным туристической администрации северной столицы, загрузка отелей категории 5* составила 60% (год назад – 51%), 4* - 57% (ранее – 46%), а гостиницы уровня 3* были заполнены на 48% (в новогодние каникулы 2015/2016 годов – 46%). Были в этот раз и новинки. Например, Комитет по развитию туризма Петербурга и АО «Пассажирский порт «Морской фасад» впервые подготовили и провели Новогоднюю туристическую ярмарку, которая состоялась в период со 2 по 7 января 2017 года на территории порта. Несмотря на мороз, ярмарку, на которой можно было не только покататься с самой высокой в городе ледяной горки и поучаствовать в разных мастер-классах, одновременно получив возможность прикупить, например, круиз по Балтике, посетило свыше 200 тыс. человек. При этом общий объем туристского потока в Петербург в 2016 году, по официальным данным, составил 6,9 млн. человек (в 2015-м – 6,5 млн). Согласно статистике, количество иностранных граждан, прибывших в Петербург через пункты пропуска Северо-Западного федерального округа в 2016 году, составило около 2,847 млн человек (в 2015 году - 2,943 млн). По оценке руководителя Комитета по развитию тризма Петербурга Андрея Мушкарева, на фоне роста популярности города как в России, так и за рубежом, у северной столицы есть все основания надеяться на увеличение въездного турпотока. «Этому во многом могут способствовать активное продвижение России в целом на зарубежных рынках и проведение в Петербурге крупных международных спортивных и других событий», - считает он. Вместе с тем участники рынка констатируют, что городу стоит тщательно расставить приоритеты и предпринять максимум усилий для того, чтобы сместить пик сезона за пределы белых ночей. «Интерес к городу есть и вне «высокого» летнего сезона, однако надо больше рассказывать о преимуществах приезда в Петербург в несезон и заинтересовывать людей не только возможностью посетить традиционно популярные музеи, но и событиями», - уверен генеральный директор компании «Мир» Валерий Фридман. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка