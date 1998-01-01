Новости

Горячие авиановости

Бортпроводники British Airways снова бастуют/ МИД РФ советует уточнять расписание авиарейсов из Стамбула/ «Аэрофлот» и «Уральские а/л» должны объяснить плохое обслуживание авиапассажиров в аэропорту Калининграда

Бортпроводники British Airways снова бастуют

Жители Великобритании и туристы вновь столкнулись с транспортными проблемами из-за забастовки работников железнодорожного транспорта и бортпроводников авиакомпании British Airways, сообщают британские СМИ.

Так, авиакомпания была вынуждена отменить десятки авиарейсов из международного аэропорта Хитроу, однако руководство обещает, что в итоге все пассажиры все равно смогут отправиться в путь.

Стартовавшая во вторник забастовка продлится два дня, в ней принимают участие несколько тысяч сотрудников авиакомпании.

Кроме того, во вторник в результате забастовки компании "Южная железная дорога" было приостановлено движение поездов между югом Англии и Лондоном. Акции протеста железнодорожников затронули сотни тысяч человек, которые не смогли добраться во вторник на работу в Лондон. Сотрудники компании продолжат забастовку в среду.

Накануне забастовку провели сотрудники лондонского метро, в городе были закрыты десятки станций и многие линии метрополитена. Они выступают против снижения заработных плат и сокращения количества рабочих мест.

МИД РФ посоветовал туристам уточнять расписание авиарейсов из Стамбула

Российским туристам при вылете из Стамбула (Турция) рекомендуется учитывать возможные задержки рейсов из-за непогоды, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Вследствие снегопада в аэропорту Стамбула продолжаются задержки рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее сверяться с расписанием", — говорится в сообщении центра в Twitter.

Движение транспорта в Стамбуле и его окрестностях было практически парализовано в минувшие выходные из-за сильного снегопада, трудности сохранялись и на этой неделе. В ночь на воскресенье в городе выпало около 65 см снега.

В субботу и воскресенье основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines отменил сотни авиарейсов. Движение судов по проливу Босфор было закрыто с 8:55 по местному времени 7 января, в воскресенье было приостановлено паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула.

Авиакомпании объяснят плохое обслуживание пассажиров во время инцидента в Храброво

Калининградская транспортная прокуратура внесла представления в адрес руководства авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", сообщила заместитель калининградского транспортного прокурора Виктория Авдеева в среду.

"Представления касаются вопросов соблюдения законодательства в сфере защиты прав авиапассажиров. Речь идет о неудовлетворительной работе представительств авиакомпаний в аэропорту Храброво, когда из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе 4 января было отменено 19 рейсов, а 2452 пассажира не смогли вылететь из Калининграда", — сказала В.Авдеева.

Как сообщалось, 3 января во время посадки в 22.54 самолет "Аэрофлота" Airbus выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали борт по надувным аварийным трапам.

В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе, в Храброво в течение 4 января было задержано или отменено в общей сложности 19 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск и обратно. Стащить поврежденный самолет с ВПП удалось лишь вечером 4 января при помощи тяжелой военной техники.

Аэропорт возобновил свою работу лишь утром 5 января.

/TOURBUS.RU



