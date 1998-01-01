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11 января
В ОАЭ создадут особый суд для туристов

Наши эксперты разошлись во мнении о необходимости создания в эмиратах специального суда и прокуратуры для гостей страны


Специальный суд и прокуратура для туристов будут созданы в  Абу-Даби. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу правового управления Абу‑Даби шейха Мансура бен Заид Аль Нахайяна.

Как поясняет агентство, ОАЭ станет первым государством в мире, где будет создан специальный суд для туристов. Власти объясняют это решение стремлением к повышению конкурентоспособности экономики эмирата Абу‑Даби «путем укрепления его места в мире как популярного туристического направления».

Генеральный прокурор Абу‑Даби Али Мухаммед аль‑Балюши, в свою очередь, отметил, что создание новых государственных органов поможет сформировать правовые основы пребывания туристов в стране.

 

Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в  беседе с нами отметил, что, по его мнению, «инициатива создания специального суда для туристов бессмысленна, поскольку за уголовные и тяжкие преступления  их будут судить по имеющимся законам и совершенно неважно, какой статус имеет преступник.

Если речь идет о незначительных правонарушениях, то для туристов существуют альтернативные санкции. Например, за употребление алкоголя там, где это запрещено, жителя ОАЭ будут бить палками, тогда как туриста ждет наказание в виде лишения свободы на 30 дней и депортации из страны.  

 

Нормы права в стране прописаны законами шариата, по которым и судят жителей эмиратов, для всех остальных есть альтернатива (кроме уголовных дел). И нет никакого смысла создавать отдельный суд, тем более что туристы, особенно российские, крайне редко нарушают законы страны.  Для того, чтобы создавать отдельные институты, нужно либерализировать законодательство, а судебная система ОАЭ медлительна и непрозрачна, как и любая другая, базирующаяся на законах шариата». 

 

Армина Григорян, менеджер по направлению ОАЭ компании «Русский Экспресс», солидарна с коллегой и не видит необходимости создания отдельного суда для туристов: «В этом нет никакого смысла ни для нас, ни для самих ОАЭ. Мы давно работаем с этим направлением, и наши туристы ни разу не были привлечены к суду. Уверена, что так будет продолжаться и дальше».   

 

«Я поддерживаю идею создания отдельного суда для туристов, если речь идет о создании демократичного суда, работающего в европейских традициях, суда, который смог бы защитить туристов, - заявил нам, в свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон».

Такое решение назревало давно, многие туристы опасаются ехать в ОАЭ именно из-за суровости законов шариата. Недавно был случай с нашей туристкой, которая вышла из своего отеля за мороженым  в легкой майке, за что была оштрафована на 30 долларов, а семейная пара, которая целовалась на балконе своего номера в отеле, вообще получила срок.

Думаю, что это просто недопустимо. Туристы приезжают на отдых, и в том, что кто-то из них выйдет в легкой маечке или с той же бутылкой пива, нет ничего криминального, это нельзя считать преступлением. Убежден, что российских туристов и туристов в целом нельзя судить по законам шариата, которые им неизвестны».

/TOURBUS.RU

 


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