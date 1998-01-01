Новости В Россию пришла крупнейшая система поиска жилья для туристов Наши эксперты обсуждают, будет ли востребована на нашем рынке ведущая мировая метапоисковая система HomeToGo

HomeToGo, самая большая в мире метапоисковая система по предложениям жилья для отдыха, успешно стартовавшая в Европе и США, теперь появилась и на российском рынке, - сообщили нам в пресс-службе компании. На сайте HomeToGo.ru представлено более семи млн предложений аренды квартир, апартаментов, коттеджей и вилл для отдыха в России и по всему миру. Платформа HomeToGo служит агрегатором предложений от более чем 250 партнеров на одной странице и дает возможность найти наиболее подходящее жилье для отдыха с помощью многочисленных фильтров. Как расcказали в компании, HomeToGo является метапоисковой системой, которая агрегирует предложения от более чем 250 партнеров в России и за рубежом, сравнивает их и создает свою собственную выдачу. HomeToGo структурирует и классифицирует огромное количество динамической информации из нескольких источников, чтобы пользователи могли выбрать оптимальный вариант. HomeToGo был основан Вольфгангом Хейгле,м Патриком Андре и Нильсом Регге (на фото). В компании, главный офис которой расположен в Берлине, работают более чем 80 сотрудников. HomeToGo уже была названа журналом Forbes одним из самых перспективных европейских стартапов 2017 года в России. Если метапоисковики авиабилетов и отелей уже давно известны российским туристам, то HomeToGo стал одним из первых агрегаторов поиска жилья для отдыха. Пользователь задает требуемые параметры для поиска жилья (место и даты поездки) и с помощью фильтров может сузить запрос (например, выбрать только жилье с бассейном, с террасой или подходящее для проживания с домашними животными), после чего получает все доступные предложения под свой запрос. «HomeToGo - аналог проектов RoomGuru и Hotellook, но с расширенным ассортиментом «негостиничного» размещения. Проект интересный, полезный для клиента, но «тяжелый» с точки зрения маркетинга. Компании придется потратиться на маркетинг, но даже при больших расходах проект, думаю, не сможет занять существенную долю рынка в ближайшее время. На это потребуется около трех лет, я думаю. На российском рынке около 80% бронирований отелей происходит через booking.com - другим участникам рынка очень сложно с ним конкурировать. Кроме этого, бронирование апартаментов - это нишевой проект, этот рынок сам по себе мал. Как вы знаете, в прошлом году даже компания booking.com закрыла свой проект villas.com. Думаю, что в компании это понимают и рассчитывают на долгосрочное присутствие на рынке», - отметил в беседе с нами Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-тревел TRAVELHUBR. «Стоимость проживания в частном секторе сейчас уже сопоставима с проживанием в дешевых отелях и хостелах, и это заслуга подобных сервисов. Кроме того, например, в России есть большое количество мест, в которых нет гостиниц или их уровень крайне низок, и альтернативой для проживания может как раз стать частный сектор, что приведет к росту въездного и внутреннего туризма», - отметил, в свою очередь, Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Pososhok. «На рынке жилья я лично метапоисковика еще не встречал. Поэтому полагаю, что этот продукт будет востребован. Только для потребителя надо донести, что это не конкурент Booking.com, а сайт, где сравниваются его предложения и предложения других агрегаторов», - говорит Илья Отькало, генеральный директор Tourex.me «Путешественники во всем мире активно пользуются метапоисковыми системами. Поисковики не берут с путешественников денег, показывают предложения от множества различных агентств и площадок, помогая сравнить и выбрать самый доступный вариант отеля, апартаментов или авиаперелета. Конечно же, такие сервисы востребованы и у российских туристов. С другой стороны, так как HomeToGo - это только поисковая система, то в ней не будет интересных предложений по популярным у россиян направлениям, таким как Крым или Сочи. Этих предложений нет в онлайне, нет и у партнеров HomeToGo, поскольку до сих пор аренда апартаментов в Крыму и Сочи в подавляющем большинстве случаев происходит в офлайне», - заключил Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com. /TOURBUS.RU

Теги: HomeToGo, Бронирование жилья, Туристические стартапы, Онлайн-трэвел Назад к списку новостей

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