Новости Сергей Собянин посетил новый крупнейший гостиничный комплекс столицы Новый комплекс из трех отелей группы Accor Hotels, расположенный в центре Москвы, рассчитан на семь сотен номеров

комплекс группы Accor Hotels «Киевский», сообщили нашему порталу в пресс-службе мэрии. Новый комплекс, расположенный в центре города по адресу: ул. Киевская, д. 2, - не только крупнейший гостиничный комплекс группы Accor Hotels в России, но и самый большой в Москве. В гостиничном комплексе на 701 номер разместились три отеля: Novotel 4*, Ibis 3* и апарт-отель Adagio. Инвестиции в этот комплекс составили $300 млн. В рамках визита мэр вместе с Алексисом Делароффом, региональным директором подразделения Accor Hotels в России, странах СНГ и Грузии, осмотрели общественные зоны трех отелей, а также оценили развитую инфраструктуру комплекса и ключевые принципы обслуживания и работы группы в России. Мэр высоко оценил готовность комплекса к предстоящим «большим событиям», качество услуг, предлагаемых в отелях, а также вклад Accor Hotels в повышение туристической привлекательности Москвы. «Усилия Москвы по созданию конкурентного города не проходят даром. Каждый год количество туристов, прибывающих в Москву, увеличивается и в прошедшем году достигло почти 17,5 млн человек. По прогнозам, в 2017-2018 годах поток также будет увеличиваться. Соответственно этому растет и туристическая инфраструктура, строятся новые гостиницы. За последние годы построено более 40 гостиниц. Еще 40 находится на этапе строительства. Открывшийся гостиничный комплекс "Киевский" стал крупнейшим в России, построенным за последние годы. Мы благодарны инвестору и оператору за работу по созданию такого комплекса. Это очень важно для гостей столицы», - сказал Сергей Семенович Собянин в рамках общения с журналистами.

«Мы очень рады начать год с приема столь почетного гостя и высоко ценим тот факт, что Сергей Семенович выбрал для посещения именно наш новый гостиничный комплекс «Киевский», ведь его открытие – знаковое событие не только для Accor Hotels, но и для города. Гостиничные объекты такой вместимости не открывались в Москве со времен Олимпиады 1980 года! Мы считаем, что поддержка развития гостиничной инфраструктуры крайне важна для столицы, так как Москве предстоит принять множество событий мирового уровня, и именно этот сегмент зачастую определяет впечатления туристов от города. Правительство Москвы уже позаботилось о том, чтобы превратить столицу в современный удобный мегаполис, где проходит масса красочных мероприятий. Accor Hotels, в свою очередь, постоянно работает над совершенствованием качества услуг и открытием новых гостиниц наиболее востребованных категорий, чтобы поддержать развитие туристического потенциала Москвы», - отметил, в свою очередь, Алексис Деларофф. Отметим, что гостиничный комплекс "Киевский" построен на месте старого здания гостиницы "Киевская" (1929 года), которое было снесено еще в 2005 году. Общая площадь составляет 77,8 тыс. кв.м. Торговая часть располагается с 1 по 4 этаж и занимает 27,8 тыс. кв.м. Гостиничный комплекс состоит из трех отелей вместимостью 701 номер и занимает с 5 по 12 этажи. Два десятка гостиничных номеров приспособлены для нужд инвалидов. Кроме того, в здании открыт подземный паркинг на 571 машино-место. Также в комплексе размещены 11 конференц-залов и переговорных комнат, а также оздоровительный фитнес-центр с бассейном. /TOURBUS.RU



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