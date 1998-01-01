Новости «Аэрофлот» полетит еще в один аэропорт Большого Нью-Йорка Туроператоры обсуждают, будут ли востребованы новые рейсы крупнейшего отечественного перевозчика в аэропорт Ньюарк-Либерти

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует с 1 июня 2017 года открыть ежедневные рейсы из Москвы в аэропорт Ньюарк-Либерти, расположенный в черте городов Ньюарк и Элизабет в штате Нью-Джерси. Информация о новом рейсе размещена в некоторых системах бронирования, а также на сайте "Аэрофлота" в разделе "Расписание рейсов". При этом продажи билетов на новый рейс в настоящий момент на сайте перевозчика не открыты. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330. Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) запланирован в 20:00, прибытие в Ньюарк – в 23:00. Вылет обратного рейса запланирован в 1:00 с прибытием в Москву в 17:20. Как уточняет «Интерфакс», аэропорт Ньюарк-Либерти находится в 24 км к юго-западу от нью-йоркского района Мидтаун. В настоящее время "Аэрофлот" осуществляет два ежедневных рейса в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди (JFK). Таким образом, с 1 июня 2017 года авиакомпания будет выполнять три рейса в день в район Большого Нью-Йорка. Стоит отметить, что добраться из аэропорта Ньюарк до центра Нью-Йорка порой можно быстрее, чем из аэропорта JFK. Монорельсовая дорога AirTrain Newark соединяет пассажирские терминалы аэропорта с железнодорожными системами Amtrak и NJ Transit. На поезде NJ Transit можно добраться до Центрального вокзала Нью-Йорка. Время в пути на монорельсе и поезде до Нью-Йорка составляет около часа. Маргарита Бабаян, руководитель Совета партнерства Visit USA Russia, выразила уверенность в том, что заявленные рейсы «Аэрофлота» будут востребованы. «США – достаточно популярное направление, но курсовые колебания, конечно, притормозили российский турпоток, но сейчас, со стабилизацией курса рубля, мы вновь наблюдаем оживление. Меня всегда удивляло решение перевозчиков отказаться от полетных программ на маршруте Москва – Нью-Йорк, как это произошло с а/к DELTA, ведь это направление рентабельно. Думаю, что у «Аэрофлота» не возникнет проблем с загрузкой своих бортов на этом маршруте, другой вопрос, какие тарифы будут предложены, ведь маловероятно, что в отсутствии конкуренции они будут низкими. Так, в новогодние даты мы столкнулись просто с «заоблачными» тарифами перевозчика. Для того, чтобы дать более полную оценку востребованности рейсов «Аэрофлота», нужно посмотреть, с рейсами каких авиакомпаний они будут стыковаться, какую политику будут вести в плане сквозных тарифов. DELTA в этом плане была очень удобна, поскольку использовала свои рейсы. Аэропорт Ньюарк – бывший континентальный хаб, и здесь большой разлет, что очень удобно, при этом это самый дальний аэропорт, с самыми дорогими тарифами на трансфер». Марина Бузник, руководитель направления США компании «Ванд», напротив, считает, что «имеющихся рейсов вполне достаточно для обеспечения текущих объемов по США, если не считать пиковых дат. Пока сложно прогнозировать, насколько экономически обоснованным является решение об увеличении перевозки, поскольку сложно определить спрос в летнем сезоне. В данный момент мы фиксируем рост на 20-25% по сравнению с прошлым годом, но, как будут развиваться события дальше, спрогнозировать непросто. «Но в любом случае увеличение перевозки – скорее положительный момент. Аэропорт Ньюарка удобен, рейсы хорошо сочетаются с полетами местных перевозчиков. Необходимо увидеть полетную программу «Аэрофлота», познакомиться с тарифами и возможными стыковками». /TOURBUS.RU

Теги: США, "Аэрофлот", Нью-Йорк, Ньюарк-Либерти, Выездной туризм, Экскурсионные туры Назад к списку новостей

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