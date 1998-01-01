Новости Министр культуры обозначил три основных проблемы Красной Поляны Наши эксперты комментируют и дополняют мнение Владимира Мединского о проблемах развития горнолыжного комплекса Сочи

Основные жалобы туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи, связаны с отсутствием единого ски-пасса, транспортными проблемами и высоким уровнем цен, заявил на минувшей неделе глава Министерства культуры России Владимир Мединский. "Загруженность, как вы сказали, в пик зимнего сезона здесь, наверху, 97%, летом — около 50%. Мы проанализировали разные источники информации, вплоть до соцсетей, основные жалобы отдыхающих следующие — первое, действительно в пиковые дни зимой транспорт не справляется с потоком желающих попасть на курорт из нижних, более дешевых гостиниц, сюда, наверх", — сказал министр в ходе совещания по вопросам использования спортивных и туристических олимпийских объектов в Сочи, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, отсутствие единого ски-пасса создает массу неудобств туристам. "Они вынуждены использовать несколько видов транспорта, чтобы добраться, перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе уже единый ски-пасс применяется не только между горнолыжными комплексами, но и между странами", — сказал министр. Еще одна жалоба, отметил он, связана с недостатком аренды оборудования, хотя эта проблема, по его словам, решается. "И если внизу сейчас с питанием все прекрасно, то на горе наши клиенты уже становятся привередливыми, наши туристы говорят, что наверху, на горе, еще не так, как хотелось бы. Но в последнее время уровень сервиса постоянно растет", — добавил г-н Мединский. При этом он заметил: "Все чаще звучат мнения о том, что мы создали действительно замечательный, европейского уровня курорт, с ценами несколько выше среднего. Хорошо бы теперь создать в России такого же уровня высококлассный курорт с ценами чуть ниже среднего". Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в беседе с нами отметил, что мнение г-на Мединского «отчасти соответствует действительности. Опять же, если мы говорим об уровне цен, то высокая стоимость - только у отелей, которые находятся в непосредственной близости к подъемнику. При этом туристы могут выбрать и более бюджетные отели, на рынке представлен хороший выбор в этом сегменте. А вот единый ски-пасс - действительно проблема, которую нужно решать. Сейчас очень сложно перемещаться между зонами катания, и это доставляет серьезные неудобства для лыжников. Вопрос транспортной доступности также нужно решать. Требуется управление потоками, необходимо жестко регулировать объемы, например, если мест на парковке нет, ограничить доступ. Если говорить в целом о новогодних каникулах, то они прошли хорошо, нам удалось нарастить свои объемы по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. И здесь я снова хочу повторить то, что горнолыжные курорты Сочи достигли своей загрузки, нет никакого смысла привлекать сюда больше туристов, курорты просто не смогут их принять. Необходимо дальнейшее развитие курорта, расширение зон катания, о чем мы уже говорили в конце года». Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», также говорит о том, что «одной из главных проблем горнолыжных курортов Сочи является отсутствие единого ски-пасса. Опять же хочу напомнить, что исторически подобные вопросы на тех же альпийских курортах решались десятилетиями, поэтому и мы обязательно придем к этому. Да, действительно, это требование времени, но пока разные зоны катания не могут договориться между собой, у каждого свои амбиции. Существует проблема и транспортной доступности. Изначально ведь была идея загрузить пустующие зимой отели Адлера, чтобы не строить новые в Красной Поляне. И сейчас многие туристы живут в приморской зоне и зачастую испытывают проблемы с транспортом. Но подобные проблемы возникают только в пиковые даты. Что касается прошедших праздничных дат, то мы довольны результатами, мы увеличили объемы своих продаж на 30%». Говорит о проблеме единого ски-пасса и Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон»: «Конечно, ски-пасс в Красной Поляне должен быть единым, и я надеюсь, что скоро эта проблема будет решена. Что до уровня цен, то они рыночные. Если туристы платят указанные суммы, то они их устраивают, значит цена «рабочая». Другой вопрос в том, что сейчас активно развиваются и другие горнолыжные курорты, такие как Приэльбрусье и Архыз, а потому есть все основания полагать, что горнолыжные курорты Сочи скоро начнут терять туристов, ведь популярность этого региона обусловлена в том числе отсутствием альтернативы. А конкуренция, как известно, приведет к уменьшению цен». /TOURBUS.RU

Теги: Горнолыжные туры, Красная Поляна, Сочи, Внутренний туризм, Роза Хутор, Горки Город Назад к списку новостей

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