Новости Туроператоры подвели итоги новогоднего сезона Ведущие туроператоры рассказали нашему порталу, остались ли они довольны прошедшими новогодними каникулами

Впервые с 2014 года туроператоры отметили рост выездного турпотока на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом, - cообщила сегодня на пресс-конференции в Москве исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По словам эксперта, «по сравнению с прошлым годом выездной поток увеличился в пределах 10-15%. Окончательные итоги продаж будут известны в конце января, но уже сейчас все туроператоры и агентства говорят об увеличении спроса. При этом, по оценке АТОР, за границей в новогодние праздники могло отдохнуть до 400 тыс. россиян. Лидирующими направлениями стали безвизовые страны с теплым климатом: Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика, Израиль. Отсутствие Египта практически на всех топ-направлениях сказалось позитивно. Основная причина положительной динамики — экономическая: стоимость отдыха как в валюте, так и в рублях по сравнению с прошлым голом снизилась". При этом эксперт отметила, что операторы отмечают увеличение спроса и на внутренний туризм, но меньше, чем в прошлом году. «Если год назад это был настоящий бум, внутренний турпоток в каникулы прибавил 18-20%, то в этом рост составил, по предварительным данным, до 10% по сравнению с прошлым годом, — рассказала Майя Ломидзе. – При этом, помимо традиционных Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Великого Устюга, вырос интерес к северо-западным регионам: Пскову, Вологде, Череповцу. А Тамбов, объявленный новогодней столицей России, отметил двукратное увеличение спроса на гостиницы. Вырос спрос и на горнолыжный отдых в России, что связано, в том числе, с рано выпавшим снегом». Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», подводя в беседе с нашим порталом итоги новогодних каникул, также назвал их позитивными: «Мы отработали новогодние даты в соответствии со своими планами, работа шла в штатном режиме, никаких потрясений не было. Единственным направлением, на котором мы столкнулись с массовыми задержками рейсов, стало ОАЭ. Самолеты а/к Fly Dubai и Air Arabia не имели возможности вовремя вылетать из Шаржди и Дубая в Москву из-за плохой видимости (менее 100 метров), потому рейсы задерживались и переносились». Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», также оценил итоги новогодних каникл, как хорошие: «Все прошло в штатном режиме, до меня не доведено информации ни о конфликтах, ни о задержках рейсов». По плану прошли новогодние каникулы и в компании «Ванд». «Туристы испытывали сложности только с вылетами в ОАЭ в конце декабря, на остальных направлениях никаких сложностей не возникало», - рассказала нам Татьяна Ванд, генеральный директор туроператора. «К счастью погодные условия на наших туристах не отразились. Никаких проблем с рейсами не было, все туристы улетели и прилетели по плану. Так что новогодние каникулы прошли на отлично», - говорит Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». «Новогодние праздники прошли очень напряженно, - заявил нам, в свою очередь, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». - И связано это с действиями авиакомпаний Air Arabia и Fly Dubai, которые отменяли по метеоусловиям рейсы из Москвы начиная с 31 декабря. И самое печальное, что перевозчики при этом решили не ставить дополнительные рейсы, а просто отложили вылеты, сократив тем самым отдых нашим клиентам, многие из которых специально для вылета в ОАЭ приехали в Москву. Это недопустимая практика со стороны таких серьезных авиакомпаний, мы до сих пор устраняем последствия этих задержек. По остальным направлениям никаких замечаний нет, все прошло в штатном режиме». «В целом Новый год прошел спокойно. Основная наша полетная программа была на регулярных рейсах. И перевозчики вылетали согласно расписанию. Собственная полетная программа с авиакомпанией IFLY (Турция, Хайнань) серьезной корректировке не подвергалась. Понервничать заставили лишь Эмираты, но задержки вылетов здесь были вынужденными. Из-за погодных условий видимость составляла менее ста метров, осуществлять взлет и посадку в данных условиях не представлялось возможным», - заключила Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. /TOURBUS.RU

Теги: Новогодние праздники, Новогодние туры, Новогодний отдых, новогодние программы Назад к списку новостей

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