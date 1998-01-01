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10 января
Туроператоры подвели итоги новогоднего сезона

Ведущие туроператоры рассказали нашему порталу, остались ли они довольны прошедшими новогодними каникулами


Впервые с 2014 года туроператоры отметили рост выездного турпотока на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом, - cообщила сегодня на пресс-конференции в Москве исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По словам эксперта, «по сравнению с прошлым годом выездной поток  увеличился в пределах 10-15%. Окончательные итоги продаж будут известны в конце января, но уже сейчас все туроператоры и агентства говорят об увеличении спроса.

При этом, по оценке АТОР, за границей в новогодние праздники могло отдохнуть до 400 тыс. россиян. Лидирующими направлениями стали безвизовые страны с теплым климатом: Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика, Израиль. Отсутствие Египта практически на всех топ-направлениях сказалось позитивно.

Основная причина положительной динамики — экономическая: стоимость отдыха как в валюте, так и в рублях по сравнению с прошлым голом снизилась".

 

При этом эксперт отметила, что операторы отмечают увеличение спроса и на внутренний туризм, но меньше, чем в прошлом году.

«Если год назад это был настоящий бум, внутренний турпоток в каникулы прибавил 18-20%, то в этом рост составил, по предварительным данным, до 10% по сравнению с прошлым годом, — рассказала Майя  Ломидзе. – При этом,  помимо традиционных Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Великого Устюга, вырос интерес к северо-западным регионам: Пскову, Вологде, Череповцу. А Тамбов, объявленный новогодней столицей России, отметил двукратное увеличение спроса на гостиницы.

Вырос спрос и на горнолыжный отдых в России, что связано, в том числе, с рано выпавшим снегом».

 

Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», подводя в беседе с нашим порталом итоги новогодних каникул, также назвал их позитивными: «Мы отработали новогодние даты в соответствии со своими планами, работа шла в штатном режиме, никаких потрясений не было.

Единственным направлением, на котором мы столкнулись с массовыми задержками рейсов, стало ОАЭ. Самолеты  а/к Fly Dubai и Air Arabia не имели возможности вовремя вылетать из Шаржди и Дубая в Москву из-за плохой видимости (менее 100 метров), потому рейсы задерживались и переносились».

 

Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», также оценил итоги новогодних каникл, как хорошие: «Все прошло в штатном режиме, до меня не доведено информации ни о конфликтах, ни о задержках рейсов».

По плану прошли новогодние каникулы и в компании «Ванд». «Туристы испытывали сложности  только с вылетами в ОАЭ в конце декабря, на остальных направлениях никаких сложностей не возникало»,  - рассказала нам Татьяна Ванд, генеральный директор туроператора. 

«К счастью погодные условия на наших туристах не отразились. Никаких проблем с рейсами не было, все туристы улетели и прилетели по плану. Так что новогодние каникулы прошли на отлично», - говорит Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ».

 

«Новогодние праздники прошли очень напряженно, - заявил нам, в свою очередь, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». -  И связано это с действиями авиакомпаний Air Arabia и Fly Dubai, которые отменяли по метеоусловиям рейсы из Москвы начиная с 31 декабря. И самое печальное, что перевозчики при этом решили не ставить дополнительные рейсы, а просто отложили вылеты, сократив тем самым  отдых нашим клиентам, многие из которых специально для вылета в ОАЭ приехали в Москву.

Это недопустимая практика со стороны таких серьезных авиакомпаний,  мы до сих пор устраняем последствия этих задержек.

По остальным направлениям никаких замечаний нет, все прошло в штатном режиме». 

 

«В целом Новый год прошел спокойно. Основная наша полетная программа была на регулярных рейсах. И перевозчики вылетали согласно расписанию. Собственная полетная программа с авиакомпанией IFLY (Турция, Хайнань) серьезной корректировке не подвергалась. Понервничать заставили лишь Эмираты, но задержки вылетов здесь были вынужденными. Из-за погодных условий видимость составляла менее ста метров, осуществлять взлет и посадку в данных условиях не представлялось возможным», - заключила Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour.

/TOURBUS.RU


Теги:

Новогодние праздники, Новогодние туры, Новогодний отдых, новогодние программы
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