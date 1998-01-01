Новости Визовые новости Россия и Япония упростили визовый режим/ Посольство США в Москве возобновило выдачу виз/ Беларусь отменяет въездные визы для 80 стран

Между Россией и Японией упрощен визовый режим 1 января 2017 года российской и японской сторонами на основе взаимности введены в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима поездок для граждан двух стран, сообщает МИД РФ. В частности, российские консульские загранучреждения теперь будут оформлять японским гражданам многократные туристические визы (в том числе с целью поездки "туризм целевой") на срок до 6 месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а также многократные деловые и гуманитарные визы на срок до пяти лет. Основания для выдачи российских виз и требования к представляемым документам при этом остаются без изменений. По информации японской стороны, для граждан России увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней, а также будут оформляться многократные, сроком действия до трех лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе и для поездок с туристическими целями. Кроме того, отменено требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки. Посольство США в Москве возобновило выдачу виз Консульский отдел посольства США в Москве возобновил выдачу виз, сообщили сегодня "Интерфаксу" в визовой службе. "Во вторник утром работа консульского отдела возобновлена в обычном режиме", — сообщил собеседник портала. Как уточняется на сайте посольства США, заявители, не прошедшие собеседование, были проинформированы относительно порядка назначения новой даты интервью. Ранее сообщалось, что работа консульского отдела посольства США в Москве была приостановлена в связи с проблемами с водоснабжением в здании, где он располагается. Помимо Москвы, консульства США работают также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан США и 39 стран Европы Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, сообщает пресс-служба главы государства. "Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", — отметили в пресс-службе. По информации пресс-службы, в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Для въезда по безвизовому режиму необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму 46 белорусских руб.) и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Белоруссии. "Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)", — добавили в пресс-службе. Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования. /TOURBUS.RU



Теги: Визовый режим, Япония, США, Беларусь, Визы, ЕС Назад к списку новостей

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