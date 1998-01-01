Новости Пассажиров Lux Express «затормозили» на границе Десятки туристов вынуждены были на прошлой неделе добираться из Хельсинки в Петербург «на перекладных»

Второго января автобусы популярной у туристов Северо-Запада компании Lux Express неожиданно для перевозчика не были пропущены через государственную границу на пути из Хельсинки в Петербург. В результате около 270 человек были вынуждены добираться до конечного пункта следования на перекладных: не обошлось даже без самостоятельных поездок, когда после пешего перехода границы с вещами люди ловили попутные машины и пользовались другими видами транспорта, - сообщает наш корреспондент. Поначалу причина остановки рейсовых автобусов (а только на маршруте из Петербурга в Хельсинки у Lux Express три отправления в сутки) была неизвестна. Во всяком случае, ни руководитель информационной службы компании Марина Бахманн, ни руководитель по обслуживанию Lux Express в России Райт Реммель не располагали соответствующей информацией. «У автобусов Lux Express не должно быть никаких препятствий для осуществления поездок в Россию: разрешение на перевозку имеется, и его неожиданный отзыв стал для нас полным сюрпризом», - заявил по этому поводу Райт Реммель. Однако затем стало понятно, что «тормознули» на границе только машины, находящиеся в подчинении ЗАО «Евролайнс», входящей в Lux Express Group. Как оказалось, причиной недопуска автобусов в Россию стала проверка регионального управления Ространснадзора, которая проводилась 26 декабря 2016 года. По ее итогам к автобусам и водителям компании возник ряд претензий, на устранение которых отводилось три месяца, поскольку все они не были критичными для безопасности перевозок. «Поскольку срок не истек, приостановление действия удостоверения допуска стало для Lux Express полной неожиданностью», - так об этом говорится в сообщении компании. «Ни одно из нарушений не представляло опасности для пассажиров и не влияло на качество оказываемых услуг, – дополнил его Райт Реммель. - Просим прощения за доставленные неудобства и заверяем, что со своей стороны делаем все возможное для скорейшего разрешения ситуации». Несмотря на длительные новогодние каникулы, которые продолжались в России до 9 января, Lux Express достаточно оперативно смог решить проблему – уже через пару дней автобусы компании ходили из Петербурга в Хельсинки по обычному расписанию. Что касается нескольких злополучных рейсов, то часть поездок в Хельсинки и Таллин осуществлялась с помощью автобусов других перевозчиков: пассажиры добирались до границы на одной машине, а затем, перейдя ее пешком с вещами, садились в другую. Были ли недовольные? Естественно. Кому хочется вылезать из теплого автобуса и с вещами тащиться пешком через границу? «Сегодня такая же ситуация на эстонской границе. Люди сами пойдут через границу с чемоданами, – пишет один из пассажиров. - Почему нельзя было заранее обзвонить людей или хотя бы сообщить об этой ситуации при посадке в автобус? Зачем мы (пассажиры) указываем телефон при покупке билетов? Сомневаюсь, что компания узнала о приостановке лицензии в тот же момент, что и пассажиры». «Проверка контролирующих органов - обыденность и бывает с любым бизнесом. А вот запрет эксплуатации в период, отведенный на устранение нарушений (буквально через неделю после вынесения решения), - ненормально и откровенно показывает на проплативших «энтузиастов», – считает другой. В любом случае инцидент уже исчерпан: в настоящее время автобусы компании движутся так, как обычно, «насквозь» проходя как границу с Эстонией, так и с Финляндией. /TOURBUS.RU

Теги: Санкт-Петербург, Финляндия, Lux Express , Выездной туризм, Новогодние праздники Назад к списку новостей

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