Журналисты со всей России нашли «свой Севастополь»

В конце минувшего года журналисты со всех уголков России раскрыли для себя новые грани Севастополя - круглогодичного туристического направления, обладающего уникальными природными, рекреационными, гастрономическими и культурными ресурсами

Пресс-тур, организованный в конце минувшего года правительством Севастополя, позволил десяткам столичных и региональных журналистов почувствовать себя туристами, открывающими город и его окрестности по-новому - и не только как базу флота со славной героической историей, но и как центр культурно-познавательного, событийного и гастрономического туризма Крыма.

«Мы ведем активную работу по превращению туризма Севастополя в одну из базовых, приоритетных отраслей нашей локальной экономики, - рассказал на встрече с журналистами Юрий Криров, заместитель губернатора Севастополя. - Нам очень важно, чтобы туристы из всех городов России больше узнали о Севастополе. Так, событийный календарь Севастополя на 2017 год достаточно многогранный, что позволит гостям города интересно проводить здесь время в любое время года».

По мнению Станислава Нагорного, представителя крымского военно-исторического фестиваля, событийный туризм наряду с яхтенным является основным драйвером развития туризма в Севастополе.

Как рассказал г-н Нагорный, «Военно-исторический фестиваль пройдет в сентябре 2017 года на Федюхиных высотах уже в четвертый раз. Гостями фестиваля станут 1,5 тыс. военно-исторических реконструкторов, ремесленников со всей России. Ожидается, что фестиваль, как и в прошлые года, посетят от 10 до 30 тыс. человек в день, которые приезжают из разных уголков России – от Калининграда до Хабаровска.

Руководство города приняло решение превратить фестиваль в круглогодично работающий военно-исторический парк. Уже в следующем году на площадке, на которой проходит фестиваль, начнется создание, по специальной инвестиционной программе, исторического парка. Таким образом все декорации, которые строятся к фестивалю, будут сохранены.

Я вижу большой потенциал в событийном туризме, мы должны продавать туристский продукт, при создании которого будет использовано наше богатое культурно – историческое наследие».

Г-н Нагорный напомнил, что «рекреационные мощности Севастополя составляют 20 тыс. человек в день, но на данный момент эти мощности имеют 70%-ный износ. Севастополь при этом принимает порядка 4 млн туристов в год.

Нам нужно убрать разрыв между спросом и предложением, так музейные комплексы могут принимать порядка 3-4 тыс. туристов в день, тогда как фестивали - 10 тыс. посетителей в день».

В свою очередь, Павел Швец, идеолог концепции авторского виноделия, видит именно в эно-турах и виноделии в целом приоритетный вектор развития Севастополя, как туристического региона. По его словам необходимо продвигать Севастополь, как регион, где создают качественный продукт.

«Присоединение Крыма к России послужило последней каплей для изменения федерального закона, касающегося производства вина в целом. В России никогда не было контроля над производством сырья для вина, но сейчас ситуация меняется, в стране вскоре появится система «наименование по происхождению», и вина с брендом Севастополь будут сделаны только из местного винограда.

Вина Севастополя обладают особыми свойствами - у нас компактный регион с уникальной почвой и климатом, потому вина получаются особенные, тонкие и сложные. Производители Севастополя объединяются, создают проект производства вин со своим брендом.

С целью создания и развития виноградников, винного туризма в Севастополь уже приходят инвесторы и скоро наш город станет новым лицом качественного российского виноделия», - рассказал г-н Швец.

Ауру виноделия участникам пресс-тура удалось ощутить в ходе экскурсии по винным подвалам завода «Инкерман» и на дегустации лучших марочных вин завода «Золотая Балка» в усадьбе Перовских.

С гастрономическим туризмом региона журналисты знакомились в лучших заведениях, которые специализируются на местной кухне. В ресторане «Водолаз» было представлено такое разнообразие черноморских рыб и морепродуктов, что организаторами было решено провести интерактивную программу на знание рыбы «Узнай меня, если сможешь», а на гастрономическом ужине в ресторане «У Славиша» черноморская кухня встретилась с арктической в рамках гастрономической дуэли «Арктика против Черноморье».

А исторический Севастополь открывался через музейные комплексы, памятники, храмы, крепости.

Слоган пресс-тура звучал, как «Ваш Севастополь», что подразумевает то, что у каждого он свой. И, действительно, каждый из участников тура нашел в Севастополе что-то для себя, отыскал в этом городе то, что ценно именно ему.

Одни сопереживали участникам обороны Севастополя, проходя по территории музейного историко-мемориального комплекса «35 Береговая батарея», а другие не могли оторвать глаз от вида заката на мысе Фиолент и, глядя в морскую даль, думали о том, сколько сокровищ, оставленных затонувшими кораблями, хранит еще Черное море…

/TOURBUS.RU