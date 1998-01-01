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Экскурсовод обезвредил террориста на смотровой площадке в центре Иерусалима/ Российские специалисты готовят отчет по итогам проверки аэропорта Каира/ Вернуть НДС с покупок в Финляндии можно теперь прямо в поезде

Экскурсовод обезвредил террориста на смотровой площадке в центре Иерусалима

Грузовик, управляемый израильским арабом, совершил вчера преднамеренный наезд на участников экскурсии – военнослужащих в Иерусалиме. В результате теракта четыре человека – юноша и три девушки погибли, 15 человек ранены, сообщают местные СМИ.

Теракт произошел в районе популярной у туристов прогулочной зоны Армон ха-Нацив, откуда открывается красивый вид на Старый город.

Как сообщают СМИ, жертв теракта было бы больше, если бы водитель не был бы застрелен из личного оружия 30-летним экскурсоводом Итаном Роном. «К счастью, у меня был пистолет, я дал выстрел по колесам, понял, что этого недостаточно, побежал и выпустил все обойму по кабине.

Он еще продолжал ехать, когда я расстрелял весь магазин. В этот момент подтянулись еще солдаты и открыли огонь, через 20 секунд он остановился», - рассказал г-н Рон.

В российской дипмиссии сообщили, что среди погибших и пострадавших в результате теракта в Иерусалиме российских граждан нет.

Российские специалисты готовят отчет по итогам проверки аэропорта Каира

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ, "российские специалисты вернулись из Каира. В настоящее время готовится отчет по итогам проведенной инспекции".

Россия получила приглашение от Египта оценить готовность аэропорта Каира принимать российских туристов в конце прошлого года. Речь идет о прошедшем модернизацию терминале аэропорта, который египетские власти планируют использовать для обслуживания только российских рейсов.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что регулярное авиасообщение между Москвой и столицей Египта может возобновиться в январе 2017 года.

Вернуть НДС с покупок в Финляндии можно теперь прямо в поезде

Международная система возврата НДС Global Blue запустила обслуживание туристов в поездах, соединяющих Россию и Финляндию, сообщает «Рамблер.Путешествия».

С 5 января российские туристы, которые возвращаются из Хельсинки по железной дороге, смогут поставить штамп о вывозе покупок, сделанных по системе Tax Free, и получить возврат НДС прямо в пути. Система действует в поездах «Аллегро» (Петербург — Хельсинки) и «Лев Толстой» (Москва — Хельсинки).

Деньги путешественники смогут забрать сразу же наличными или снять с карты после осуществления перевода системой. Оформление и процедура возврата будут осуществляться в поездах на участке между Хельсинки и Коувола.

/TOURBUS.RU



