Новости «Парижский секрет» ждет российских романтиков Один из самых необычных отелей французской столицы Secret de Paris начинает активное продвижение в нашей стране

Один из самых необычных парижских бутик-отелей Secret de Paris 4* расположен в самом центре французской столицы, в 9-м округе. В нескольких сотнях метров отсюда – Монмартр и Парижская опера, совсем недалеко – Лувр и берега Сены, рядом - железнодорожный вокзал Сен-Лазар и станция метро Place de Clichy, откуда туристы могут легко добраться и до аэропорта, и до любой части города. Внутри исторического здания XIX века туристов ждут номера с типично парижскими именами и удивительным "театрализованным" дизайном - «Мулен Руж», «Трокадеро», «Ателье художника», «Музей Орсэ», «Опера Гарнье», «Эйфелева башня». О том, как появился этот отель, нашему порталу рассказал его директор г-н Адис Сехович. По его словам, открыта гостиница была в 2010 году, а в 2015-м она прошла кардинальную реставрацию, полностью изменившую ее концепцию и внутренний облик. "Первоначально это был обычный отель в центре Парижа, каких много, - рассказывает г-н Сехович. – Но сегодня в столице около двух тысяч гостиниц, и большинство из них похожи друг на друга. А между тем, предпочтения туристов за последние 20 лет заметно изменились. Если в 90-е гг. они искали просто удобное и чистое место для ночлега, то в «нулевых» стали выбирать отели известных брендов, ставя во главу угла не только комфорт, но и безопасность. А вот уже в десятые годы нынешнего века туристы стали все чаще искать и какие-то неожиданные предложения, ведь оказалось, что им важно получить от пребывания в отеле не только удобную кровать и вкусный завтрак, но и запоминающиеся эмоции. Тем более это важно в таком удивительном месте, как центр Парижа, где каждая улица и каждое здание полны романических загадок и исторических воспоминаний. Поэтому мы задумали создать отель, который не «отпускает» туриста, где будет играть негромкий парижский шансон, на стенах будут размещены рассказы об удивительных историях, происходивших на соседних улицах, а, заселившись в номер, турист вдруг окажется на одном из этажей Эйфелевой башни, за кулисами Парижской оперы или в мастерской гения импрессионизма. Владелец отеля г-н Менджел и архитектор г-н Изерман заметно оптимизировали пространство отеля, сократив число номеров с 47 до 29 и придав им уникальное наполнение. Но особая роль в создании отеля принадлежит знаменитому дизайнеру Сандрин Алуф, которая, будучи фотографом-пейзажистом, некоторое время также оформляла театральные спектакли. Эти два ее увлечения и привели к потрясающему результату при создании необычного дизайна нового отеля». Как отмечает директор отеля, также примечательно, что вся гостиничная мебель изготовлена непосредственно во Франции и абсолютно уникальна – например, кресла в «оперном» номере точно такие же, как в королевской ложе Оперы Гарнье, расположенной буквально в пяти минутах ходьбы от дверей отеля. При этом, разумеется, в каждом номере присутствуют все удобства современного отеля – и скоростной бесплатный wi-fi, и ЖК-телевизор, и джакузи. Есть также в отеле и небольшой круглосуточный спа-комплекс с сауной, хаммамом, фитнес-залом и массажем. С первых же дней открытия новый отель пользуется высоким спросом. По словам г-на Сеховича, в 2015 году отель в течение всего сезона был заполнен на 94,7%. И даже в минувшем году заметное снижение, по известным всем причинам, турпотока в столицу Франции на заполняемости отеля практически не сказалось – она уменьшилась всего на 2%. Среди гостей отеля на первом месте сейчас – сами французы, затем англичане и американцы, а после них – наши соотечественники, которые стали заметно больше интересоваться гостиницей в минувшем году. Большинство посетителей отеля – это семейные пары, часто этот отель выбирают для романтического медового месяца или празднования годовщины свадьбы. В конце минувшего года г-н Сехович также встретился с 15 ведущими российскими операторами, которые уже включили необычный отель в свои программы. Кроме того, буквально на днях заработала и русскоязычная версия сайта с подробным рассказом о необычных номерах, всех возможностях отеля и онлайн-бронированием. Показательно, что в минувшем году посетители авторитетного портала Trpееp Advisor присудили отелю почетное второе место в категории самых романтических отелей Франции. На волне такого успеха владелец Secret de Paris уже в этом году планирует открыть в столице Франции еще один отель такой же «романтической» концепции – на это раз уже уровня 5*, с более вместительными номерами, большими террасами и ванными комнатами. И конечно, надеется заинтересовать уникальной концепцией «секретов Парижа» как можно больше профессионалов туризма и путешественников из России. /TOURBUS.RU

Теги: Париж, Франция, Дизайн-отели, Гостиничный бизнес, Secret de Paris Назад к списку новостей

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