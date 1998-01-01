Новости Новый год – как отлетали? Среди авиапроисшествий прошедшего высокого новогоднего сезона – задержки рейсов в ОАЭ и из Вьетнама, проблемы в московских аэропортах, авария лайнера «Аэрофлота» в Калининграде, стрельба в аэропорту Флориды и отмены стамбульских рейсов

Наступивший год ознаменовался целым рядом заметных происшествий на туристических направлениях. Так, новогодний праздник пришлось встретить в аэропорту десяткам пассажиров двух отменённых 31 декабря рейсов авиакомпании flydubai в Эмираты. Кроме того, был отменен и рейс G9 955 авиакомпании Air Arabia, который должен был отправиться из Домодедова в Шарджу 31 декабря в 13:35. Причина отмены рейсов - низкая видимость в связи с песчаной бурей. Сотни туристов скопились в первые дни нового года в воздушной гавани Калининграда. 3 января вечером во время посадки самолет "Аэрофлота" Airbus выкатился здесь на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры злополучного рейса в итоге покидали самолет по надувным аварийным трапам. В результате в аэропорту Храброво в течение 4 января было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск и обратно. Аэропорт возобновил свою работу в 6:00 в четверг, приняв первый рейс из Москвы. А 7 января международный аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде был закрыт после стрельбы на стойке выдачи багажа во втором терминале. Работа аэропорта возобновлена с 00:00 8 января по местному времени (8:00 мск). Сообщается, что от рук психически больного преступника погибли пять человек, еще восемь были ранены. Также 37 человек пострадали уже после стрельбы во время давки. А в российской столице, которую на прошлой неделе накрыл «арктический» циклон, из-за морозов были отменены или перенесены десятки рейсов. Сегодня морозы должны ослабеть, однако пока что сообщается, что в аэропортах Москвы более 40 рейсов отменены и свыше 20 задержаны. Так, по состоянию на 10:00 мск десять рейсов отменены и 13 рейсов будут выполнены с опозданием в аэропорте Домодедово, восемь рейсов задержаны, еще 32 отменены в Шереметьево, во Внуково задерживается один рейс. Впрочем, капризы стихии затронули не только столицу России – так, движение транспорта в Стамбуле и его окрестностях было практически парализовано в минувшие выходные из-за сильного снегопада, трудности сохраняются и сегодня, передает турецкое агентство Anadolu. В результате в субботу и воскресенье авиаперевозчик Turkish Airlines отменил сотни авиарейсов. В ночь на воскресенье в Стамбуле выпало около 65 см снега, по прогнозам турецкой госметеослужбы, снегопады продолжатся до конца дня во вторник. Как сообщает BBC, отмена авиарейсов Turkish Airlines затронула оба международных аэропорта Стамбула, около 6 тыс. пассажиров были размещены в гостиницах, но, несмотря на предпринимаемые меры, в аэропорту имени Ататюрка в воскресенье собралось около 20 тыс. пассажиров. Проблемы коснулись и других авиакомпаний. При этом администрация аэропорта имени Ататюрка предполагает, что сегодня вечерние рейсы будут выполнены по расписанию. Наконец, сегодня стало известно, что вчерашний чартерный рейс авиакомпании «Икар» (туроператор «Пегас Туристик») из вьетнамского Хошимина в столичный аэропорт Шереметьево был задержан на сутки «по техническим причинам». Самолёт, который должен был забрать российских туристов из Хошимина, не вылетел из столицы из-за неисправности. Отправление воздушного судна было запланировано на 23:00 воскресенья, 8 января. Согласно информации официального сайта авиаузла, рейс состоится сегодня в 12:00. Соответственно, в обратном направлении рейс № 2740 должен был подняться в воздух сегодня, однако впоследствии ориентировочное время вылета из Москвы перенесли на завтра на 03:30 утра. /TOURBUS.RU

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