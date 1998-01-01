Новости В Сочи открылось первое казино Наши эксперты обсуждают, привлечет ли начавшая работу игорная зона «Красная Поляна» новых туристов

В минувший четверг в Сочи в игорной зоне "Красная Поляна" cостоялась торжественная церемония открытия первого казино, - сообщает «Интерфакс-Юг». "За короткий период реализован уникальный проект "Сочи Казино и Курорт". Здесь будут работать 1,1 тыс. человек. Ежегодно в бюджеты всех уровней будет поступать полмиллиарда рублей", — отметил в ходе церемонии открытия гендиректор ОАО "Красная Поляна" Александр Саурин. В свою очередь генеральный менеджер "Сочи Казино и Курорт" Стюарт Мак Лафлин сказал, что в новом казино насчитывается 569 самых современныхигровых автоматов, 70 игровых столов, 10 из которых — для покера. "Первый покерный турнир в казино Сочи пройдет 20 января", — отметил менеджер. По его словам, максимальная вместимость казино Сочи - до двух тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе казино Сочи, "инвестиции в реализацию проекта "Сочи Казино и Курорт" составили более 4 млрд рублей". Казино имеет отдельный покерный клуб, театр-кабаре, конференц-зал, два ресторана. По прогнозам, после появления казино количество посетителей в горном кластере увеличится на 25% в первый полный год работы с дальнейшим ростом до 60%, то есть до 1 млн посетителей на пятый год работы. Расшириться география прибытия в Сочи, город реально может стать международным направлением: ожидаются туристы из Турции, Ирана, Китая, Израиля, ОАЭ. По предварительным прогнозам, количество посещений в месяц составит 43 тыс. человек. Создание игорной зоны в Сочи стало возможным после подписания 10 августа 2016 года распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны "Красная Поляна" в Сочи. Основным местом ее расположения станет всесезонный курорт "Горки Город". Площадь игорной зоны составит 16,5 га. Напомним, что законом 2006 года "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты" было разрешено создание четырех игорных зон на территории Алтайского, Приморского и Краснодарского краев, а также в Калининградской области. Летом 2014 года Госдума приняла поправки в закон, разрешившие создание игорных зон в Крыму и Сочи, а в апреле 2016 года — продлевающие до конца 2018 года работу игорной зоны "Азов-сити" в Краснодарском крае, оказавшейся под угрозой закрытия после принятия закона о создании другой игорной зоны в том же субъекте РФ (в Сочи на территории олимпийских объектов). Первое казино открылось в игровой зоне "Азов-сити" в 2010 году, затем они появились в зоне "Сибирская монета " (Алтайский край) — в 2014 году, в зоне "Приморье" (Приморский край) — в 2015 году и в зоне "Янтарная" (Калининградская область) — в 2016 году. Как отметил в беседе с нашим порталом Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", «Оценить необходимость создания сочинской игорной зоны однозначно нельзя. Да, с одной стороны, это привлечет дополнительный поток туристов. Но на сегодня курорт Красная Поляна и сейчас загружен практически на 100%, и мы можем столкнуться с элементарной нехваткой мест».

Оксана Китель, коммерческий директор компании "КРиСТ", напротив, уверена, что казино привлечет новых туристов и увеличит поток, "при разумном подходе, конечно. При разработке планов новой инфраструктуры, хотелось бы чтобы учитывалась экосистема региона".



Наконец, Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа", в беседе с нами отметил, что положительно относится к такой инициативе: "Конечно, это не привлечет массового туриста, но и цели такой никто перед собой не ставит. Курорту нужны деньги, и казино в этом случае - лучший помощник. Опять же, не стоит забывать о туристах из регионов, которые с радостью приедут в Сочи за новыми «игровыми» впечатлениями". /TOURBUS.RU

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