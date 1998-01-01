Новости Туроператоры, возможно, все-таки получат субсидии за работу в межсезонье Дмитрий Медведев пообещал вернуться к обсуждению программы поддержки операторов по внутреннему туризму

Премьер-министр Дмитрий Медведев готов вновь вернуться к обсуждению вопроса поддержки российских туроператоров, обеспечивающих внутренние потоки туристов в межсезонье, - сообщает «Интерфакс». Речь об этом шла на прошедшем на минувшей неделе в Сочи правительственном совещании по вопросам использования спортивных и туристических олимпийских объектов. Как отметил в ходе совещания министр культуры Владимир Мединский, «загрузка отелей в Сочи неравномерна. Слишком высока загрузка в летний сезон, в пик зимнего сезона, а затем в межсезонье нагрузка снижается. Мы говорим о том, что необходимо сделать эту загрузку более равномерной. Cейчас на рынок туристических услуг снова возвращается Турция и делает свои предложения максимально привлекательными, дает большие скидки туроператоров, обеспечивает раннее бронирование туров, возвращает часть денег туроператорам за каждого туриста из России, и суммы эти очень существенные — от $30 до $50 "за голову". Я бы хотел, Дмитрий Анатольевич, вернуться к тому предложению, которое ровно год назад здесь звучало". Вместе с тем глава Минкульта напомнил, что в прошлом году это предложение было поддержано и подготовлено соответствующее постановление правительства. "Согласовали его с Минфином, Минэком, внесли в правительство, однако в последний момент оно не было принято, поскольку Минфин не нашел возможности предусмотреть допфинансирование. Мы решили зайти с другой стороны", — сказал министр. По его словам, это предложение включено в план мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики в 2017 году. "Вы хорошо об этом рассказываете, давайте мы так сделаем, чтобы было понятно, кто с какой стороны заходит, вы все вместе ко мне зайдите в кабинет, когда домой вернемся в Москву. Я имею в виду Минфин, Минэк и, соответственно, Министерство культуры. Посидим, на эту тему поговорим", — сказал Дмитрий Медведев. Напомним, что предложения Минкульта предполагали выплаты туроператорам, сумевшим отправить в межсезонье необходимое количество путешественников (минимально от ста до 500 человек в зависимости от направления) на отдых в определенные регионы. Компенсация варьировалась в диапазоне от 1 тыс. до 2 тыс. руб. на одного туриста в зависимости от региона. Объем финансирования программы оценивался в 6,75 млрд руб., из них 750 млн понадобилось бы в 2016 году, а на 2017-2019 годы планировалось выделение по 2 млрд руб. Между тем, в Минэкономики в конце минувшего года заявили, что «предлагаемые меры не увеличат темпов роста экономики и финансирование отрасли не носит внеочередного характера». «Конечно, мы огорчены тем, что Минэкономики не поддержало ранее субсидии внутреннему туризму. Думаю, мы вернемся к этой теме в наступившем году», - заявил нашему порталу Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». Эксперт заявил, что «мы еще раз обратимся к правительству с просьбой поддержать нас, попробуем обосновать свои планы, обратим детальное внимание на суммы. Это же эксперимент, и на первом этапе никаких колоссальных вливаний не потребуется». Как отметила в свою очередь Людмила Кускова, генеральный директор компании «Мама-тур», «пока та же Турция продолжает субсидировать наших туроператоров, отправляющих туристов в страну, нам не могут выделить даже незначительных сумм». Между тем, Михаил Романов, генеральный директор компании «Орфей», напротив, изначально считал проект субсидирования внутреннего туризма недоработанным: «Весь этот проект - достаточно сложная и непонятная схема. Туроператоры должны были привлекать туристов в утвержденные регионы в низкий сезон, а это, согласитесь, не так-то уж и просто. Поэтому тот факт, что проект первоначально не прошел, не вызывает у меня недовольства». «При этом, конечно, государство должно поддерживать внутренний туризм, только иными способами. На мой взгляд, эффективной была бы рекламно-информационная поддержка внутреннего туризма. Нужно рассказывать в государственных СМИ о туристических возможностях нашей страны, привлекать туристов, но, к сожалению, пока ни на одном государственном телеканале не проходит подобная реклама», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

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