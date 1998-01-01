Новости Россияне не смогли покинуть Самуи из-за проливных дождей Туроператоры и Ростуризм комментируют последствия для туристов разрушительного ливня, от которого в последние дни серьезно пострадали курортные регионы на юге Таиланда

По меньшей мере, 19 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю, сообщают западные СМИ. Всего ненастьем оказались затронуты более 700 тыс. человек. Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям. Сообщается, что дожди размыли многие дороги и затопили железнодорожные пути, что привело к сбоям в движении поездов и автобусов. Сотни туристов отложили поездки в этот регион страны. Ливни также затронули соседнюю Малайзию, что привело к эвакуации не менее 23 тыс. человек. СМИ отмечают, что нынешние погодные условия являются аномальными для Таиланда, в котором обычно с ноября по январь стоит относительно прохладная и сухая погода. В конце декабря сообщалось, что тайские острова Самуи и Пханган, а также ряд других южных муниципалитетов уже были объявлены местными властями зоной стихийного бедствия из-за сильных ливней, которые спровоцировали наводнение. Как сообщает Ростуризм, «в конце прошлой недели в связи с продолжительными проливными дождями на Самуи (Таиланд) оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту. По имеющейся информации, среди пострадавших от разгула стихии российских граждан нет, однако часть туристов не смогла вовремя вылететь домой с отдыха. По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами». Ведомство также сообщает, что «следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел Российской Федерации и консульским отделом посольства России в Таиланде». Стоит отметить, что прямых рейсов с острова Самуи в Россию нет. В единственный аэропорт на острове осуществляются рейсы из различных регионов Таиланда, а также из Сингапура, Куала-Лумпура, Гонконга и некоторых городов КНР. Между тем, как сообщили в компании «Библио Глобус», тревожных звонков в компанию не поступало. В то же время в компании ANEX Tour сообщили, что туристам, выбравшим комбинированные туры Самуи + Пхукет, было предоставлено размещение на Пхукете до момента восстановления транспортного сообщения с Самуи. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый Слон», в свою очередь заявил нам, что драматические события, которые произошли в Таиланде не окажут резко негативного влияния на турпоток. «Наводнение по большей части затронуло Самуи, куда летают как правило самостоятельные туристы, ни регулярных, ни чартерных рейсов из России в этот регион нет. Туристы добираются до этого острова через Бангкок, поэтому некоторые туристы потеряли деньги за билеты за отмененные рейсы из Бангкока в Москву, но речь идет о десятках туристов, а не сотнях. Основная масса организованных туристов отдыхают на Пхукете и в Паттайе, а там в это время дождей нет. На Самуи всегда идут дожди в декабре – январе, но таких сильных ливней не было ни разу за все 20 лет, что я занимаюсь этой страной. Это аномальное явление и я не думаю, что подобное повториться в ближайшие годы». Как сообщает АТОР, вчера на юге страны в ограниченном режиме функционировали практически все аэропорты, в том числе аэропорт на острове Самуи, откуда из-за дождей в минувшие выходные не смогли вовремя улететь сотни туристов, включая россиян. По информации посольства РФ в Таиланде, которую приводит ТАСС, ситуация, тем не менее, «не чрезвычайная». «Мы находимся в постоянном контакте с представителями авиакомпаний и аэропортов. Самолеты действительно улетают с задержкой, в том числе и из Бангкока, поскольку не могут вылететь вовремя из Москвы по погодным условиям», - рассказал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов. По данным онлайн-табло аэропортов Самуи, Пхукета и Бангкока, в воскресенье задержки рейсов в этих воздушных гаванях сохранялись. Из-за погодных условий и ограниченной работы тайских аэропортов вынуждены корректировать свои полетные программы и туроператоры: например, вместо аэропорта Пхукета прилетать на Краби. По информации представителей турбизнеса, туристы относятся с пониманием к происходящим корректировкам. По прогнозу местных синоптиков, дожди на острове Самуи сегодня закончатся. Между тем, по информации ТАСС, вчера метеорологический департамент распространил предупреждение для жителей 13 южных регионов страны, включая популярные среди туристов провинции – Пхукет, Пхангнга, Краби и др. Вплоть до вторника, 10 января, на этих территориях ожидаются обильные осадки, возможны наводнения. Всего же, по данным МВД Таиланда, наводнение затронуло 10 провинций королевства. /TOURBUS.RU

Теги: Таиланд, Стихия, Наводнение, Самуи, Пхукет, Новогодние праздники Назад к списку новостей

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