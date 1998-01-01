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туристический бизнес
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29 декабря
В новом году мы снова вместе!
Мы поздравляем своих коллег и друзей с наступающим Новым годом и говорим всем огромное спасибо!
Дорогие друзья, читатели и коллеги!
Завершается еще один непростой год, который отечественный туристический бизнес прожил очень достойно. Несмотря на все пессимистические прогнозы, звучавшие в минувшем декабре, нынешний год не принес ни громких банкротств крупных компаний, ни массовых разорений туристических агентств.
И даже отсутствие этим летом двух важнейших и наиболее массовых выездных направлений – Турции и Египта, о чем «страшно было подумать» еще пару лет назад, наш туристический рынок не подкосило – заметно вырос внутренний спрос, хорошо себя чувствовали на фоне отсутствия основных конкурентов Греция и Тунис, Испания и Марокко, Болгария и Таиланд.
Да и определенная стабилизация валютного курса заставила наш турбизнес к концу года задышать чуть свободнее…
Следующий год, впрочем, не обещает быть легким – да, следующим летом на нашем рынке будет активно присутствовать Турция, в ближайшее время должно возобновиться и авиасообщение с Египтом. Но, с другой стороны, продолжающийся сирийский конфликт и угрозы террористов могут заметно повлиять на спрос на этих направлениях.
В то же время, на фоне неизбежного египетского и турецкого демпинга, и российские, и греческие и болгарские курорты окажутся уже далеко не в таком «привилегированном» положении, как прошедшим летом.
Так что, в следующем году профессионалам туризма вновь предстоит много думать и много работать. А портал Tourbus.ru обещает весь год снабжать вас самой точной и оперативной туристической информацией, самыми правдивыми и компетентными мнениями экспертов.
И конечно, весь коллектив издательского дома «Турбизнес» будет, как почти уже два десятка лет, не покладая рук, готовить для вас новые номера профессиональных журналов и тематических сборников и проведет десятки В2В-фестивалей, workshop и других интересных и очень полезных деловых мероприятий.
Здоровья вам и вашим близким, успехов в бизнесе, и до встречи в новом 2017 году!
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