Новости Расходы россиян на туризм в этом году рекордно выросли Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала журналистам, чем удивил экспертов в области туризма уходящий год и что они ждут от следующего сезона

Итогами уходящего года в области туризма и своими прогнозами на следующий сезон поделилась в ходе пресс-конференции, прошедшей в столице, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В начале своего выступления г-жа Ломидзе привела ряд интересных цифр: «Новые интересные данные - анализ туризма с точки зрения финансовой состоятельности, сделанный Центробанком. ЦБ проанализировал расходы российских граждан на зарубежные поездки и поездки внутри страны. Если на зарубежные поездки расходы сократились на 24%, то внутри страны расходы выросли на 88%». Таким образом, на поездки за рубеж россияне потратили $3,23 млрд (в 2015 г. – $4,26 млрд), на поездки по России – $10,47 млрд (в 2015 г. – $5,57 млрд). По оценке аналитиков АТОР, это беспрецедентно высокая цифра - даже в 2015 г., когда начался рост интереса к отдыху внутри страны, такого прироста не было. «Необходимо понимать, что за год цены внутри страны существенно изменились. То конкурентное преимущество, которое мы получили внутри страны в связи с девальвацией рубля, с удешевлением отечественного продукта, в 2016 году этот тренд хоть имел значение, но был уже не настолько актуальным: отдых подорожал. Это говорит о том, что в развитии туризма сыграла большую роль не только стабилизация рубля, но и стабилизация курса. Нестабильность курса оказывает более негативное влияние, чем стабилизация даже высокого курса", — пояснила г-жа Ломидзе. Она также сообщила, что высшая школа экономики (ВШЭ) провела исследования по 14 отраслям российской экономики за три квартала 2016 года, при этом 11 из них показали отрицательные ожидания предпринимателей. Туризм же вошел в тройку отраслей, показавших позитивный эффект развития за исследуемый период. «То есть импортозамещение и тренд на развитие въездного туризма в отрасли показали позитивные результаты, а предприниматели в целом остались довольны деловым климатом и результатами, которые они получили по итогам года", — резюмировала исполнительный директор АТОР. Говоря о величине выездного турпотока в уходящем году, г-жа Ломидзе отметила, что, "хотя все страны говорят об увеличении турпотока, общее количество выезжающих за рубеж меньше, чем в 2015 году – примерно на 6%, по данным на конец декабря. Отмечу, что положительную динамику роста турпотока в страны Европы затормозило введение биометрических шенгенских виз: если бы не она, мы бы достигли показателей 2014 года". Среди направлений, показавших в 2016 году существенный прирост числа туристов из России, она назвала Грецию, Испанию, Таиланд, Вьетнам, Италию, Болгарию, Тунис, Кипр, Хорватию, Доминиканскую Республику. На новогодние каникулы лучше всего продается Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика, горнолыжные направления и Турция, добавила эксперт. При этом «вернувшаяся» Турция, судя по текущим продажам, войдет в топ-3 наиболее продаваемых направлений лета-2017, отметила Майя Ломидзе. В то же время Египет после возвращения на российский рынок станет самым бюджетным выездным направлением, и, «несомненно, это повлияет на динамику потоков по всем основным направлениям, в том числе европейским – будет заметное перераспределение спроса", — заявила она. Что касается внутреннего туризма, то здесь, по словам Майи Ломидзе, «мы отмечаем предварительно по итогам года рост внутреннего турпотока на 15% суммарно по всем сегментам, организованному и самостоятельному». По ее словам, впервые в минувшем сезоне в России произошло перераспределение потока с самостоятельного на организованный: "Если мы говорим о бюджетном варианте отдыха, до 2016 года на организованный туризм здесь приходилось не более 10% в общем потоке, сейчас можно говорить об уверенных 20%". При этом в 2017 году АТОР прогнозирует замедление динамики роста внутреннего туризма. "Но наш прогноз может не сбыться, если объекты размещения не будут «жадничать» и оставят цены прошлого года. Пока рост цен заявлен на уровне 20%, где-то даже до 30%. Повышение цен более чем на 5-7%, в пределах инфляции, крайне негативно может сказаться на загрузке", — заявила исполнительный директор АТОР. Наконец, въездной турпоток в Россию в 2017 году может увеличиться, по прогнозам эксперта, на 10% по сравнению с уходящим годом. При этом, по словам г-жи Ломидзе, необходимо развитие межрегиональных маршрутов, которые смогут разгрузить основные туристические центры страны. Для Москвы это Золотое кольцо, Тульская область, Рязанская область. Вокруг Санкт-Петербурга перспективными в этом плане могут быть Вологодская область и Карелия. "В этом году впервые у нас предпринимаются серьезные и системные меры по развитию въездного туризма. Открываются офисы за рубежом, увеличивается разнообразие турпродукта – например, растет популярность Казани и Сочи", — рассказала г-жа Ломидзе. Вместе с тем спикер отметила, что такое преимущество российского турпродукта, как его удешевление, в 2017 году может перестать играть ту роль, которую играло предыдущие два года. "Следующий год должен стать ключевым по использованию спортивных международных событий, таких, как Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу-2018. Пока никто не в состоянии прогнозировать, сколько туристов могут приехать в Россию на Чемпионат мира. Но оценочно считается, что если удастся достичь 1 млн человек – это принесет около $1 млрд дополнительного дохода", — заключила г-жа Ломидзе. /TOURВUS.RU

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