|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
29 декабря
Ростуризм рассказал, где встретят Новый год наши туристы
Федеральное агентство по туризму предоставило нашему порталу анализ направлений и стоимости новогодних маршрутов россиян
В преддверии праздников Ростуризм совместно с ведущими туроператорами и агрегаторами туристических предложений выяснил, где встретят новый 2017 год россияне.
А всервисе Aviasales уточнили, что доля России в предновогодних бронированиях сегодня составляет 70%.
Минимальная стоимость 5-дневного отдыха на двоих в подмосковной здравнице составляет 18 тыс. рублей с трехразовым питанием, из горнолыжных направлений дешевле всего обойдётся отдых на курортах посёлка Шерегеш (от 69884 руб. за 5 дней).
По данным сервиса Aviasales, в ТОП-5 бронирований авиабилетов на Новый год вошли Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Стоимость перелета по этим направлениям составляет от 5619 до 14667 рублей.
В этом году популярны также Турция (10,43%) и страны Карибского бассейна: Доминикана, Куба и Мексика. Хорошим спросом пользуются Чехия, Израиль, Тунис, Кипр, Италия, Шри-Ланка, Иордания и Греция.
В 2014 и 2015 гг абсолютным лидером выездного туризма у россиян в период Нового года был Египет (24-26%), второе место занимал Таиланд (19-20%).
Самым экономичным вариантом для празднования Нового года за рубежом оказалась «вернувшаяся» Турция, где средняя стоимость отдыха составляет около 50 тыс. рублей.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2016 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72