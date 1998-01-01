Ростуризм рассказал, где встретят Новый год наши туристы

В преддверии праздников Ростуризм совместно с ведущими туроператорами и агрегаторами туристических предложений выяснил, где встретят новый 2017 год россияне.

Так, сообщает ведомство, по информации туроператора Coral Travel, Россия вошла в пятерку лидеров среди туристических направлений по всему миру, которые выбирают жители нашей страны для празднования Нового года.

А всервисе Aviasales уточнили, что доля России в предновогодних бронированиях сегодня составляет 70%.



Лидером среди российских регионов стал Краснодарский край (66,62% поисковых запросов, по информации Слетать.ру). На новогодние каникулы россияне поедут в Сочи, Красную поляну, Анапу, Краснодар и курорты края.

На втором месте находится Крымский полуостров (24,28% поисковых запросов), где в этом году уже отдохнули более 5,5 млн. туристов, что больше на 21,6%, чем в 2015 году. Минимальная цена на 5-дневный отдых на юге России в Новый год варьируется от 24864 руб. (Ялта) до 34493 рублей (Красная Поляна) на двоих.



Популярны также Карелия, Домбай, Приэльбрусье, курорты Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск), Кемеровской и Иркутской областей. Общая доля поисковых запросов по этим направлениям составляет около 4,5%. Эксперты рынка отмечают, что в 2016 году увеличилось число бронирований оздоровительных туров на базе санаторно-курортного комплекса страны, а также возрос интерес туристов к российским горнолыжным курортам.

Минимальная стоимость 5-дневного отдыха на двоих в подмосковной здравнице составляет 18 тыс. рублей с трехразовым питанием, из горнолыжных направлений дешевле всего обойдётся отдых на курортах посёлка Шерегеш (от 69884 руб. за 5 дней).



«Российские регионы предлагают множество вариантов путешествий на любой вкус и кошелек, от размеренного санаторного до экстремального горнолыжного туризма. Путешествия по России - это гарантия безопасности для туристов и положительные эмоции», - говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.



Кроме популярных круглый год российских курортов и здравниц, россияне планируют встретить Новый год в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Ярославской областях и республике Татарстан (общая доля поисковых запросов по этим направлениям - 3,66%, по данным Слетать.ру).





По данным сервиса Aviasales, в ТОП-5 бронирований авиабилетов на Новый год вошли Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Стоимость перелета по этим направлениям составляет от 5619 до 14667 рублей.



Представители туроператоров Coral Travel, ANEX tour, «Пегас Туристик» и НТК «Интурист» рассказали, что из зарубежных направлений в новогодние каникулы россияне традиционно выбирают Таиланд (16,24% запросов, по данным Слетать.ру), Индийский штат Гоа (9,76%), ОАЭ (9,72%) и Вьетнам (4,24%).

В этом году популярны также Турция (10,43%) и страны Карибского бассейна: Доминикана, Куба и Мексика. Хорошим спросом пользуются Чехия, Израиль, Тунис, Кипр, Италия, Шри-Ланка, Иордания и Греция.





В 2014 и 2015 гг абсолютным лидером выездного туризма у россиян в период Нового года был Египет (24-26%), второе место занимал Таиланд (19-20%).



Средняя стоимость отдыха в Таиланде в период новогодних праздников составляет более 170 тыс. рублей, минимальная цена двухнедельного отпуска в Гоа - 126 000 рублей, за новогодние каникулы во Вьетнаме придется отдать от 72390 до 878346 рублей.

Самым экономичным вариантом для празднования Нового года за рубежом оказалась «вернувшаяся» Турция, где средняя стоимость отдыха составляет около 50 тыс. рублей.

/TOURBUS.RU