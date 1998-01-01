Новости

Горячие новости

Билеты на «Аэроэкспресс» вновь подорожают/ Туристам из регионов придется получать испанские визы в Москве/ Утверждены требования к банкам, где можно размещать средства фонда ответственности туроператоров

Билеты на «Аэроэкспресс» вновь подорожают

Билеты «Аэроэкспресса», купленные в кассах или автоматах, с 4 января 2017 года подорожают примерно на 20 % — и будут стоить 500 рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Повышение цены на билеты по классу «Стандарт» соответствует уровню инфляции в текущем году», — пояснил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

При этом при покупке проездного на сайте или через мобильное приложение цена останется прежней — 420 рублей.

Также не меняется стоимость билета в бизнес-класс — 1000 рублей, тарифов «Семейный» — 990 рублей, «Групповой» — 990 рублей и «Детский» — 130 рублей.

Испанские визы жителям регионов придется получать в Москве

Напомним, что с 17 декабря документы на испанскую визу в Москве принимает компания BLS International Services Ltd, выигравшая соответствующий тендер.

Она выполняет обязанности визового оператора вместо компании VFS, которая оказывала свои услуги вплоть до 16 декабря.

При этом с 17 декабря сеть VFS из 27 визовых центров в городах России не лишилась права принимать документы, сообщает портал «Испания по-русски».

На данный момент на сайте генконсульства Испании размещен только адрес визового центра в Москве. Судьба региональных центров по оформлению въездных виз в Испанию остается неизвестной. Такое положение дел приводит к увеличению сроков и стоимости оформления виз, поскольку потребуется пересылка паспортов в Москву и обратно в случае, если турист за последние пять лет сдавал отпечатки пальцев в любом консульстве.

Если нет, то потребуется личное присутствие туриста в визовом центре в Москве, - отмечает портал.

Утверждены требования к банкам, где можно размещать средства фонда ответственности туроператоров

Правительство РФ утвердило требования к банкам, в которых могут размещаться средства фонда персональной ответственности туроператоров. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 24 декабря.

Фонд персональной ответственности формируется ассоциацией "Турпомощь" для каждой компании отдельно за счет ежегодного взноса туроператора — 1% от общей цены выездного турпродукта за предыдущий год. Для новых туроператоров размер взноса устанавливается в сумме 100 тыс. рублей. Эти деньги будут расходоваться в том случае, если потребуется возместить ущерб клиентам туроператора, который не может исполнить обязательства по договору оказания туруслуг.

Взносы за 2017 год должны быть уплачены туроператорами, осуществляющими деятельность в сфере выездного туризма, до 31 января 2017 года включительно.

Средства фонда смогут размещаться в банках, отвечающих следующим требованиям: наличие генеральной лицензии; капитал в размере не менее 250 млрд рублей; осуществление банком деятельности в течение минимум пяти лет с даты его регистрации; участие банка в системе страхования вкладов; нахождение под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; участие в программе докапитализации через ОФЗ.

В документах к договору банковского депозита должно быть прописано, что в случае если кредитная организация перестанет удовлетворять этим требованиям, она возвращает средства с процентами по требованию владельца.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

/TOURBUS.RU



